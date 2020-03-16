林成蔭｜聯準會大動作引疑慮， 靜候利空測試低點

台股資深分析師林成蔭

盤勢分析：

「這是最好的時代，也是最壞的時代」這是英國大文豪狄更斯在其1859年出版的小說-雙城記中的名言，如今不難發現，百多年後的2020年，正出現這樣的情境。

台灣時間3月16日上午5點，美國聯準會（Fed）再度在公開市場操作委員會（FOMC）之外的時間降息，聯邦基金利率調降4碼至0％-0.25％，並且啟動高達7,000億美元的量化寬鬆（QE） 計畫，包括收購5,000億美元國庫券的操作，2,000億美元機構住宅房貸抵押證券，這是有史以來，FED首度連續兩次在兩次會議之間大規模降息，顯示目前經濟狀況嚴峻。

再者，美國股市自1987年「黑色星期一」股災後推出熔斷機制，第一次觸及是在1997年10月27日，上周卻出現兩次，主因是疫情惡化漫延，加上產油國未達成減產協議，為搶佔市占率與給頁岩油業者壓力，造成油價驟然重挫，影響所及，華爾街股市暴跌，單日出現1987年之後的最大跌幅，十、三十年期國債利率創下歷史新低，融資追繳令齊出，投資者大幅「去槓桿」，連債市都一度熔斷暫停，震盪幅度罕見。

特別提醒的是，金融海嘯後美國景氣在2009年6月落底，隨後展開本波擴張期，目前邁入第11個年頭，中間歷經歐債危機、升息恐慌、英國脫歐等事件，始終未能動搖其走揚趨勢，但此一循環周期遲早告一段落，這次新冠病毒造成的衝擊，是否是壓倒駱駝的最後一根稻草有待確認，不過，對政府和央行而言，把可能產生的「硬著陸」風暴，透過貨幣和財政政策化解成「軟著陸」，降低對民眾的衝擊，是當前要務。

接下來，觀察重點仍在FED於3月17～18日召開的公開市場操作委員會（FOMC），雖然FED已經降息也推出QE，但最新經濟預測究竟如何，主席鮑爾如何說明，都是市場焦點；其次，台灣央行的理監事會在3月19日舉行，市場已經預期會降息1~2碼，這將是連14凍後的首次出手，對經濟發展的看法必須參考。

操作建議：

本欄先前從疫情角度，將台股可能發展分成三種版本，由於歐美等國疫情緊張，往「第二季才能控制住」的悲觀版發展，台灣加權指數如預估跌破萬點大關，本波最低來到9,636點。未來須再注意，低油價為新變數，油價下滑固然降低通膨可能，但如此迅速陡降對產業鏈衝擊不小，除中下游業者有庫存損失外，美國頁岩油業者的財務壓力不輕，存在後續變數。

各大法人機構將陸續下調經濟成長率，指數波動區間也將調降，未來底部浮現的訊號可能是極差的經濟數據浮現，但是股市利空不跌，屆時再以指數型ETF，如台灣五十、富邦台五十、MSCI台灣等分批布局即可，在此之前，不妨靜觀其變。

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