葉獻文｜利空測試低點 耐心待疫情收斂

保德信投信大中華投資組主管葉獻文

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著新冠病毒肺炎（COVID-19）進入大流行階段，擴散至歐美主要國家，加上原油價格戰所帶來的蝴蝶效應，全球股市劇烈動盪，美股連日急遽重挫、落入熊市空頭，VIX指數也飆升至75以上。從各項指標來看，台股現階段是受到恐慌性賣壓與信心不振影響，3月13日盤中曾失守萬點，惟國安基金也備戰信心喊話，建議投資人可伺機萬點下緣進場，耐心靜待市場冷卻後的反彈。

新冠肺炎疫情對於全球供給／需求面帶來極大挑戰，目前隨著中國大陸肺炎新增確診人數僅剩個位數，各地企業復工率提升至85％，供給面影響逐漸受到控制，反而目前股市盤面已開始反映需求面可能在Q2出現凍結或衰退的擔憂，更需留意歐美國家對疫情鬆懈而造成大幅擴散是否獲得控制。但目前為止來看，需求面應只是遞延、而非消失，同樣的，台股大盤走勢已反映市場預期2020年上半年企業獲利下修的問題。

因3月以來非中國地區的新增確診人數已大幅超過大陸本土，也是造成全球股市劇烈崩跌的主因。預料全球央行將持續採取寬鬆政策，美國、英國、澳洲等國家已採取降息，歐洲則持續擴大量化寬鬆（QE），後續也將由獲利政策刺激轉向財政政策接棒，台灣也將祭出600億元的振興券。

全球恐慌性賣超在所難免，三大法人呈現大幅度賣超，3月以來賣超逾新台幣2,300億元，其中外資賣超幅度與速度最劇烈，來到類似2011歐債危機時水準。

觀察美國10年期公債大舉下滑至0.8％左右，3月18日聯準會可望再降息3～4碼，再大幅下滑空間有限，美國持續祭出降息或其他刺激的財政政策可期，加上各國可望推出救市措施，後續反轉力道與速度反而可期。

經過上周大幅回檔修正，台股回檔後下緣預估約9,500點可獲支撐，目前股價淨值比約1.58倍，低於五年均值1.66倍（約當11,000點）。

但最具優勢的，仍是台灣仍有效控制疫情，相較於美國10年期公債殖利率不到1％，台股具有4％高殖利率，明顯更具投資優勢。

雖然市場暫時受到恐慌性賣壓，政府國安基金亦作因應對策，於指數萬點以下位置進場仍是相當有利的長線買點，投資人可耐心等待，疫情落底及需求回溫後帶來的快速反彈機會，且隨著上市櫃公司6月將召開股東大會，預計4月空單將回補，特別是電子供給面將積極回補存貨，台股軋空行情可期，也是短線利多因子。

整體來看，目前股市盤面已反映需求面減緩、經濟成長數據下修等負面因素，倘若4月疫情若受到控制，反而期待較大幅度的反彈波，建議投資人逢低買進。

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