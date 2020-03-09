廖祥安│美國降息到底有沒有效？

撰文/啟發投顧分析師廖祥安

由於新冠病毒擴散到義大利與中東地區，引發市場高度恐慌，投資人拋售股票，連黃金、石油也同步下挫，資金大量移轉到債劵市場，造成債劵殖利率頻創歷史新低。

歐美股市可說歷經一場腥風血雨的大屠殺，道瓊指數更是創下2008年金融海嘯以來的最大跌點，使得聯準會不得不緊急降息2碼，不料卻未能讓美股反彈、反而還持續震盪下跌。面對新冠病毒疫情，至今仍難以有效控制，市場期望降息能緩解疫情對股市的衝擊，到目前為止似乎未見成效。

但回顧過去歷史不難發現，當全球金融市場或股市發生系統性風險時，降息或寬鬆貨幣政策都是必要的手段。如2000年的網路泡沫，2008年的金融海嘯至2011年的歐債危機，最終都是以降息或寬鬆貨幣來因應。事實也證明經過時間發酵後，效果都是顯而易見的；而一旦疫情慢慢得到控制，產業供需逐漸恢復秩序，市場必再迎來強勁的復甦與重整力道。

然而在利空充斥的環境下選股，難度自然提高不少，不妨從年線的角度著手，年線通常是多空的分野，若經歷利空淬煉後仍能力守年線，再配合較佳毛利率與高殖利率等基本面表現，短線震盪或許難免，但也正是逢低布局優質個股的好時機。

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