微股力達人｜可能用於新冠肺炎治療的抗瘧疾藥物「磷酸氯喹」及相關公司

這已經是前一陣子的新聞了，中國官方那邊有宣佈，發現原先抗瘧疾的藥物「磷酸氯喹」(Chloroquine Phosphate)，可能對新冠肺炎有療效，這是個很古老的藥物，所以在使用的安全性上並無疑慮，目前中國也正在讓患者試著使用這個藥物並得到臨床效果的數據。

本篇文章是微股力達人：修正式價值投資-陳啟祥，於2020年2月25日在微股力觀點分享。

有趣的是，之前才剛分享法說會心得的 旭富(4119)，他的前五大產品中，有一個 Hydroxychloroquine sulfate，就是這個抗瘧疾藥物的原料藥，去年的年營收為2.4億，佔總營收的比重為10%左右，在法說會裏旭富也有提到，這個產品的毛利是高於旭富的平均值，因此若是後續有更多數據來說明藥品與肺炎的關係，或許對旭富的銷售有一點想像的空間。

查了一下，目前好像還沒有哪個媒體有提到這點，與旭富相關的防疫新聞大都是提原料藥的部份，當然，這個部份是我個人的推測，投資還是要有更多後續的觀察與追蹤。

另外，也有注意到一篇關於此藥物的新聞，健亞董事長表示，台灣目前沒有氯喹(也稱做Chloroquine，奎寧)這個藥物，但有改良版的 Hydroxychloroquine(HCQ)，推測應該會有類似療效，而目前擁有這個藥的PICS/GMP藥證能夠立即支援生產的公司有：健亞、信東、衛達、信隆、元宙、應元與強生，其中 健亞(4130) 、 強生(4747) 是上市櫃公司。

若疫情沒有在短時間內獲得控制，或是最後這個藥物證實對此次肺炎疫情的確有所幫助的話，那麼相關的這些公司會是一個短期觀察追蹤的方向，提供給各位參考，但仍請多注意市場情緒導致的風險。

(本篇文章為微股力達人：修正式價值投資-陳啟祥分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)