星座理財（2月24日～2月28日）

陶文

白羊座－震盪愈大 財富愈豐

金星白羊，逐步進入後段。本周一金星也同時進入木星的零度刑剋區，這是值得謹慎以對的時刻。事業上的考驗容易成為向上提升的營養劑，不過開運策略還是在於以動制靜。幸運的是，由於金錢運頗佳，面對機會不妨換個角度觀察與思維。投資求財也如此，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：葡萄石與粉綠。

幸運數字：4、3、6、1及其組合。

金牛座－動不如靜 不宜遠行

守護星進入木星刑剋嚴峻區。一動不如一靜，換個角度來說，這是個不宜遠行的一周。雖然如此，天星中同時也釋放出一種學習與蛻變的訊息，有道是「危機就是轉機」，學會抽離，那麼金牛將會成為鍍了金的金牛。人多的地方不要去。投資求財，離市不離勢，順勢為宜。

幸運物與色彩：堇青石與藍色。

幸運數字：1、7、6、8及其組合。

雙子座－投資運作 調節納財

水逆是雙子們的命運轉折現象，只要運用得當，這是充滿轉機能量的時段。本周的職場事務需多些心思與修為面對，只因風景如何，感覺如何，完全掌握在雙子的觀察與思維中，因為這是個「鏡像效應」明顯的一周。偏財運大好大壞，投資求財的運作宜以調節納財為主要策略。

幸運物與色彩：蛋白石與藍色。

幸運數字：1、7、6、0及其組合。

巨蟹座－切勿莽動 三思而行

生命的價值，人們的讚譽雖重要，更重要的是自我信念的提升。見賢思齊，見不賢而內自省。這是十分有意思的一周，貴人磁場明顯，不過貴人和小人卻也在一念之間。水逆讓努力容易受到檢驗，這時與其莽動，不如仔細規劃與檢視後再行動。投資求財，以市場脈動為依歸。

幸運物與色彩：虎眼石與金色。

幸運數字：2、7、9、4及其組合。

獅子座－工作場域 步步為營

眼見為憑，往往容易是種先入為主的意識形態。工作場域中充滿著機會與陷阱交織的磁場，無須因噎廢食，因為不入虎穴焉得虎子，不過步步為營是必要的認知。健康磁場值得費心思，減少出入公共場所的機率，探病弔唁避之為宜。投資求財，短線區間仍需搭配嚴格的紀律。

幸運物與色彩：石榴石與芥末綠。

幸運數字：3、4、8、1及其組合。

處女座－謹慎投資 多加觀察

愛情雖然未必是生命的全部，不過卻肯定可以讓生命更精采。有愛人者宜珍惜，還在尋覓的則宜換個思維，先多愛自己一點。在人際關係磁場出現詭異變化的本周，愈是自己人，愈需要謹言慎行。偏財運勢並不理想，投資求財宜謹慎，多觀察少動作規避風水為先。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃。

幸運數字：8、7、6、0及其組合。

天秤座－居家掃除 引動能量

陽光、空氣、水是生命三大要素，同時也是健康好風水的三大要件。在家庭磁場並不理想的本周，不妨來個居家大清掃，除消毒外，也引動空氣與陽光的能量。健康磁場因水逆而需多費心思，降低應酬的機率，讓身體獲得真正休息的機會與空間。投資求財，最忌諱是人云亦云。

幸運物與色彩：瑪瑙與黃色。

幸運數字：2、4、8、1及其組合。

天蠍座－合作機會 審慎留意

人脈就是錢脈，一半來說肯定如此。不過如果運作不當，人脈有時反會成為錢坑。本周容易出現合作的機會與貴人，不過謹慎卻不可忽略，否則遇人不淑就不好玩了。生命的精彩在於多元，不過本周的生命精彩卻容易出現在平實的策略中。投資求財，也是如此，務實才是贏家策略。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：7、4、6、2其組合。

射手座－投資求財 轉換思維

財利運出現大好大壞的能量，唯有正確策略才有望掌握住大好的部分。步步為營，按圖索驥，將是理想策略。面對誘人投資機會，反而要謹慎。冷靜與關懷是面對愛情的佳策良方，不是因愛情運不佳，而是讓生活中還有更需多用心的部分。投資求財，換個思維與策略，換個手氣。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、4、8、3及其組合。

摩羯座－短線為忌 務實為宜

火星摩羯，位於前段。三星匯聚，逐步成型。運勢依舊精采，只是本周需多些心思在家庭與內心世界。首先，家庭要事避之為宜，例如搬家、入宅與購屋置產等。其次，家人生活習慣有必要調整，就從改變居家擺置開始，順道清潔有益家人健康。投資求財，短線為忌，務實為宜。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：6、7、2、1及其組合。

水瓶座－順勢操作 逆向思考

雖然寶瓶宮位處於空宮狀態，不過水瓶座依舊是本周幸運榜首。守護星的磁場頗佳，尤其是貴人能量部分，即便因疫情而無法積極廣結善緣，就從釋放關懷訊息開始。金錢運雖因水逆，而出現消耗現象，不過也容易因水逆而出現預料外的機會。投資求財，順勢運作，逆向思考。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：7、4、3、9及其組合。