葉獻文｜散戶籌碼乾淨 有利台股續攻

保德信投信大中華投資組主管葉獻文

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自2月3日台股在市場恐慌情緒最高峰時留下長影線，隨病毒新藥傳言有效下，市場緊張情緒趨緩，台股在權王台積電帶領下反彈回升。僅管目前疫情尚未顯著改善，但外資對疫情擔憂情緒已逐漸解除，後續資金有望回歸台股。此外，目前散戶籌碼乾淨，這將有利台股後續上攻。

近來台灣主計處公布2019年全年GDP成長由2.73下修至2.71％；展望未來，主計處將2020年經濟成長預估由2.72％下修至2.37％。自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，除大陸採取封城與延後生產開工等措施外，其他各國也有多項防疫禁制令，但這些高度不確定性影響正常經濟活動，拖累全球經濟。

觀察目前台灣疫情仍在有效控制內，確診案例遠低於2003年SARS時期，民眾恐慌逐漸降低，加上網路經濟日益普遍，電商與外送蓬勃發展，台灣經濟基本面佳，預期疫情對台灣民間消費影響低於SARS時期。

目前半導體廠商持續擴增資本設備，5G基礎建設陸續展開，且台商回流等投資方案逐漸落實，政府持續增加公共建設預算規模，這將有利於國內整體投資動能。外需方面，美中達成第一階段協議，5G通訊、AI智慧等新興科技需求持續，有利於台灣出口回升。惟全球經濟仍顯疲弱，且全球貿易紛爭持續，新型冠狀病毒恐影響台灣零售、旅遊等消費動能，加上2019年基數較高，因此下調今年台灣GDP增長率。

綜觀而言，台股仍有許多嚴峻挑戰，如新型疫情是否有緩降趨勢，根據專家指出，疫情將在2月中旬達到高峰後，確診病例有望下降；另復工狀況仍有待考驗，人力、運輸問題是有能順利己決；近來公司法說會可能因疫情微幅調降財測，如許多龍頭公司已宣布下調短期營收展望。以上幾點不確定因素，仍有可能讓台股陷入修正整理。

不過目前大盤最具優勢部分，主要是散戶籌碼乾淨，自1月30日新春開紅盤以來融資水位持續下降，目前融資餘額降至1,300億元左右，為去年9月底以來新低。後續仍須觀望外資動態，尤其是台積電是否持續回補，這將是台股關鍵指標。目前散戶籌碼已十分乾淨，若疫情有所控制，台股仍會依5G發展上行，尤其是台股擁有4％高殖利率優勢，若優質電子股面正整理，投資人仍可逢低加碼布局。

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