星座理財（2月17日～2月21日）

陶文

白羊座－事業運佳 做足準備

金星白羊，位於中段。逐步進入木星合相區，這是做好準備迎接事業好運勢的一周。值得留意的是，來自國際性的壓力沉重，調整心情是必要之舉。回歸現實面也是如此，做好健康管理，勤洗手，生活上的舒適與順遂不應該打折扣。投資求財方面，投機氣氛濃厚，順勢為宜。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：1、8、9、3及其組合。

金牛座－震盪愈大 財利愈豐

危機是轉機，在許多時候發生的當下並不容易察覺。有想法就該給予做法，沒有經過嘗試，永遠都不會知道答案會是什麼！學習與觀摩是開啟機會生命的理想策略，而換個角度看待事務也容易獲得意料之外的收穫。廣結善緣是另一開運好策略。投資求財，震盪愈大財利愈豐碩。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

雙子座－勿設立場 務實為宜

守護星開始展開近一個月的逆行旅程，最需要留意職場事務的謹慎運作。重要抉擇避之為宜，謹言慎行也是值得參考的趨吉避凶。不過幸運的是，由於貴人磁場十分明顯，因此積極參與團隊活動是積累人脈的旺運策略，從抱持學習的心開始。投資求財，不預設立場，務實為宜。

幸運物與色彩：石榴石與粉綠。

幸運數字：3、6、4、8及其組合。

巨蟹座－合作機會 用心留意

一動不如一靜，這是不宜輕舉妄動的一周，就從妥善管理情緒開始。眼見不一定為憑，對事情的反應寧可慢半拍，就容易晉身贏家行列。健康出現轉機，充分休息是要件。合作機會十分明顯，而機會也從互動的對象中獲得，需用心觀察。投資求財，短線運作必須配以嚴格的紀律。

幸運物與色彩：瑪瑙與白色。

幸運數字：8、4、1、6及其組合。

獅子座－商務買賣 多些耐心

工作運勢十分理想，轉變的機會也易獲掌握，就從勇於嘗試開始。偏財運勢需多些心思，對商務買賣與業務行銷而言，需要多些耐心，因變數隨時有機會發生。貴人在遠方，走出家門與習慣領域，接觸不一樣的人脈，有機會開啟新運勢。投資求財，設設標的，區間運作為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與乳白色。

幸運數字：2、1、6、8及其組合。

處女座－走出戶外 啟動好運

愛情運勢十分活潑，對單身適婚者，這是容易上演「街角遇到愛」戲碼的一周。此種天象也透露出歡愉的方式面對生活，整體運勢易得到躍升。值得一提的是，還是需從妥善管理情緒開始，雖疫情十分緊張，不過走出戶外接觸陽光才會啟動好運。投資求財運勢佳，靈活順勢為佳。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、3、0、4及其組合。

天秤座－賞屋購屋 理想時機

有一個廣告是這麼說的「世界愈快，心則慢」，享受慢活是種意境，也是本周開運的理想策略。慢一拍的反應，容易為生活創造去蕪存菁的順境。家庭磁場理想，雖房市因疫情而稍顯低迷，對有意換屋與購屋者反而是賞屋好時機。投資求財，熟悉的標的，熟悉的策略為佳。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：4、9、1、3及其組合。

天蠍座－投資求財 見好就收

金錢運處於詭異狀態，這是種依心情而定的現象。熱情的指數，就是消耗鈔票的速度，因此理智面對消費機會為宜。人脈磁場活躍，貴人能量也隨之提升，廣結善緣是本周最理想開運策略。由於貴人就在身邊，因此展現關懷是必要的練習。投資求財，短線靈活運作，見好便收。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：2、8、4、5其組合。

射手座－短線納財 先賣再買

重要家庭事務，最好避開本周。除水逆外，同時也出現月亮刑剋，搬家、入宅避之為宜，購屋置產也暫緩。值得提醒的是，這時執行居家清潔除有益健康，也讓家庭成員獲得轉變運勢能量。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力。投資求財，短線納財為先，先賣再買為宜。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

摩羯座－購屋置產 稍安勿躁

火星摩羯，展開序幕。對已然存在的三星匯聚，又多了機會能量的開啟，賺錢的商機出現了，猶豫只會讓財神爺過門不入。值得提醒的是，面對親友借貸，務必量力而為，這周家庭開銷也需多使用計算機。購屋置產，稍安勿躁為宜。投資求財，國際政策的觀察重點，順勢為佳。

幸運物與色彩：珍珠與銀色。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

水瓶座－積極學習 積累貴人

寶瓶之月，進入尾聲。由於貴人磁場亮眼，這是積累貴人籌碼的最佳時機，從熱情回應與積極學習開始，抱持「三人行必有我師」心態。需妥善面對金錢運勢的運作，不清楚、不明白的投資，停下腳步是智者之舉。人多的地方不要去。投資求財，市場可觀察，不可過度依賴。

幸運物與色彩：藍晶石與金色。

幸運數字：6、7、8、1及其組合。