郭憲政｜由蘋果股價看台股供應鏈

文/啟發投顧分析師 郭憲政

依切割率來看，蘋果股價89美元低向上而前末升高位253.3美元則向上0.618倍位322元，而末升高233美元回跌至142美元向上攻擊1.382倍位358元，亦即蘋果股價於322~358美元為空頭抵抗區域，目前327美元已進入此警戒價位。

若狀況好則區間震盪，狀況差則隨時有漲多回檔疑慮。若從基本量價技術關係來看，蘋果股價於1月底最後一週K線型態呈現墓碑線，之後兩週雖價漲但量縮，已預告有投資機構已漸於高檔出脫蘋果股票。另Q1為傳統電子股淡季又適逢中國新冠肺炎病毒侵襲中國，更是讓電子產品於銷售上雪上加霜。

台股加權指數高檔12,186點下殺至11,138點反彈0.618位11,785點，而鼠年開紅盤且大量2,758億元，K高在11,933點，暗示11,785~11,933點間為技術性反壓區，11,933點大量2,758億元欲於短線上立即突破，單以目前的量能似難攻克。

高檔出量利多不斷後宜小心做手出貨。穩懋(3105)上季EPS達4.4元，股價達327元出量21,000張，近期大量暗示主力利用利多出貨。玉晶光(3406)公佈1月業績年增1.3倍，但外資卻連賣超3天。國巨(2327)利多頻傳但股價只高檔震盪未再續攻，似有主力邊拉邊出跡象。原相(3227)2月7日出量29,000張，週轉率達其股本13.7億元的21%，暗示高檔有主力高賣跡象。世芯-KY(3661)近日每日成交皆達萬張以上，股價高檔震盪。聯詠(3034)外資喊買上看262元，股價卻不漲。台郡(6269)2月10日公佈利多，連兩日出量近3萬張也有做手高檔賣股跡象。故研判在新冠肺炎病毒未退卻前，個股公佈利多且出大量者，宜小心做手藉利多掩護出貨。

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