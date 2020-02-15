狄驤 | 「武漢疫情」是最好的投資學老師

聽說這波「武漢疫情」又讓不少人從股市畢業了。為什麼散戶很難嚴守紀律？其實背後有個「致命病毒」… 這波「武漢疫情」從台股開市超跌近七百點到反彈幾百點這樣上沖下洗後，部落客分析師狄驤相信會有人真的因為這樣就畢業了。

狄驤在好幾年前早就說過，股市裡的真正高手，不是看能賺多少，而是能活多久。

如果能守紀律，頂多沒賺甚至小賠，絕對不會落到把身家或借來的錢全部輸光的畢業下場。

十幾年來，狄驤不停地勸散戶要有紀律，諷刺的是，當他說愈多，投資散戶就只會愈是感到煩躁和反感，相較之下，反而只有「虧錢」才是他們的老師，他們才稍微感受到紀律的重要性。

雖然「虧錢」才是散戶最好的老師，但老師歸老師，很多散戶在傷口結疤忘了痛後，又繼續陷入不守紀律的「賠錢迴路」。

狄驤在前年的商業周刊專欄中，寫了一篇：「為什麼股市永遠只有少數人賺錢？一個40歲交易員的教訓：你的不自律，就是別人的新台幣」。但時間過了這麼久，不認同或看不進去的散戶，依然還是在「賠錢迴路」中載浮載沈，不幸遇到像「武漢疫情」這種大震盪時，就只能悄然畢業。

但說來諷刺，資本市場中因為不守紀律而損失慘重，比例最多的，往往不是菜鳥小資散戶，而是那些老鳥有錢人和資深散戶。

因為菜鳥小資散戶對市場不熟，經驗不夠，不敢重押和全部梭哈。

相反的，那些有錢老鳥和資深小資散戶，就是因為對市場很熟，幾年經驗累積下來，多少有吃到甜頭，於是對自己的判斷和交易很有信心，才會被某個大行情ＫＯ，輸掉身家和人生。

為什麼那些對市場很熟又有經驗的有錢老鳥和資深散戶，總是大賠小賺，甚至最後會被畢業呢？

嚴守紀律這事，光網路上就有幾百萬則相關文章，不管是菜鳥或資深散戶，大家都能朗朗上口，知道嚴守紀律的重要性，然而，為何每隔一段時間，就會聽到又有人從股市畢業的消息呢？

狄驤在商業周刊專欄中提到的40歲交易員，他後來會被狄驤開除，是因為他無法克服幾年前自己慘賠的心理陰影，而他幾年前會犯錯的原因，表面上看來是他無法嚴守紀律，事實上，他無法嚴守紀律背後的一個「致命病毒」，才是讓他慘賠又罹患恐慌症的真正原因，剛好這個「致命病毒」又和這波「武漢疫情」讓不少人從股市畢業的慘劇，是同一個源頭。

那個源頭就是：不正確的投資觀念

狄驤說過：在資本市場中，最能妨礙投資者賺錢，最能害投資者虧錢的東西，不是假消息或黑天鵝，更不是心理障礙，而是自己設下的陷阱和地雷。這個會讓人致命的陷阱和地雷，就是 不 正確的投資觀念 。

或許很多投資朋友，不懂這是什麼意思，甚至不知道正確投資觀念，對於日後投資時的睡眠和心理品質，以及穩定獲利和避免被畢業來說，具有多麼重要的地位。

不要鐵齒，你進場前在腦中設定好的「投資觀念」，就是決定日後你是否會被股市ＫＯ，或能在股市中存活下來的那個「源頭」。

因為，有了正確投資觀念，你才會有正確的投資策略，有了正確的投資策略，你才能有正確的交易計劃，有了正確的交易計劃，你才會嚴守該守的紀律。

例如，就以這波「武漢疫情」來說，如果你的投資觀念是把股市當成賭場，遇到大行情就愛重押或梭哈，運氣好時或可小賺，但遇到「武漢疫情」這種沒有方向劇烈震盪時，就很容易被畢業。

因為，當你的投資觀念是把股市當成「賭場」，一旦賭錯方向，你就不會甘心停損，因此你會用錯誤的「逆勢交易」策略，來拗單攤平，接下來你更會沒有紀律的，去挪用該拿去交房租或孩子交學費的錢，甚至去向親友借錢來「賭行情反轉」，這種做法根本是沒有「交易計劃」就上路的酒駕行為。

不幸的是，當行情沒有反轉，你根本沒有退路也沒有救兵，只能被斷頭或是破產。

本來我以為，真正能讓他們這些賭徒式散戶大徹大悟的老師，是「賠光最後一毛錢」這件事。

但他們往往在幾年後，又會想辦法回到股市，但仍然是在進場前，就為自己設下致命陷阱和地雷，仍然死抱著不正確的投資觀念，想一夜致富，想在短時間內獲利十倍百倍。

可想而知，下場又是：

當你不能自律，你的崩潰就是別人的新台幣。

如果你想避免一再犯同樣的錯，唯一的方法就是去清除大腦裡，那個會讓人畢業或虧錢的「致命病毒」，如此你才能有效修改，那個一再讓你犯錯的「神經迴路」。

當你修掉錯誤的「神經迴路」，你才能重新建立「正確的投資觀念」。

如果你只是小資散戶，只是《NPI三族》。註：非投資專業的小資族上班族和退休族

那麼，最適合你們的正確投資觀念，就是控管好資金的《總經投資》，而不是妄想一夜致富，或在短時間內獲利十倍百倍的賭徒式交易。

因此，你們在進場前最該做的第一步，就是用心認真的去搞懂，什麼是《總經投資》。

當你搞懂《總經投資》的正確理論和觀念，接著再去學習《總投交易》，透過低位階佈局和拉長交易時間，再透過「模擬單」和「真實單」的經驗值累積來提升總投功力，不要妄想追求「最高報酬」，不要聽信網路廣告中，那類不用本錢又可以短時間驚人獲利的等等高風險且不適合《NPI三族》的投資觀念，你才能在股海中安穩駛得萬年船，在股市中被畢業這件事，就不可能發生在你身上。

目前我正在加緊製作的【狄式白話《總經投資》入門課程】，就是《NPI三族》進入股海時，必備的「正確投資觀念」，這是你未來長期安全獲利的「基礎」，也是決定你日後遭遇劇烈行情時生死存亡的「源頭」。

畢竟，龍蛇雜處的股海裡，存在太多比「新型冠狀病毒」還致命的風險，如果你沒有「正確投資觀念」來提升免疫力，甚至產生抗體，你遲早會被這個資本市場ＫＯ，輕症者裸身逃命，一無所有，重症者還會信用破產，負債多到十輩子也還不完。

本文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載，【原文】刊載於PressPlay。

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※本資料由 PressPlay 提供，其內容為作者個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。

【狄驤】 暢銷職場勵志作家

《商業周刊〉百萬人氣專欄作家

兩岸資深投資人

目前專職寫作，著作曾多次登上博客來網路書店［商業理財類］暢銷排行榜第一名。

著有：《30歲後，你會站在哪裡？》1~3集、《富不是命定，而是習性使然》 1~3集 、《其實，鈔票不是錢，不景氣也不是壞事》、《10年後，你想成為流浪漢還是富翁？》、《狄式白話【總體經濟學】》