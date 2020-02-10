陶文看台股｜台股順勢低接 營造短線機會財利

陶文看台股》：周二（02/11）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火水未濟】順勢低接，營造短線機會財利。

【股市黃曆】11日星期 二

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖吉凶

海王星和水星同時釋放衝剋磁場的今天，的確諸事不宜。

幸運的是，木星適時釋放舒緩能量，換個角度思考容易理出新頭緒，換個方式面對事務有機會突破瓶頸。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

木星的合相，代表這一天的投資市場應該會是活絡的，國際局勢雖依舊飄搖，不過短線財利依舊可期。

金星和神秘點的刑剋，透露出一種無奈，那就是共業的惡夢依舊籠罩，對於投資求財而言，短線區間，見好便收。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤開低之後，一度由底部或支撐上行，不過終究還是未能翻揚，終場以小跌38點作收。

【地風升】的卦象訊息雖然沒有十分到位，不過節奏卻十分吻合，那就是「就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然多方主事，不過氣勢不佳，而卦象中的市場壓力頗盛。再加上，多方後繼力道十分不理想，整體步調又不協調，因此這一天的投資求財，要不靜觀其變，就是積極調節」。事後觀察，果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火水未濟】是這一天（02/11二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是不協調，對於事務的執行而言，代表的是眾說紛紜，莫衷一是。

對於投資求財而言，自然也是如此。

不過從卦象中的多空架構角度觀察，卻發覺雖然主要氣勢並不在多方，而空方不但氣盛，同時又動作頻頻。

按理說，這應該是個急跌或重挫的盤勢，不過幸運的是，由於卦象氣數排列轉化了空方的厄勢力，因此這是個有機會出現止跌走勢的卦象。

然而即便如此，卻又因為多方步調不協調，而讓這一天的趨吉避凶陷入了只能低接，不能主動出手的窘況。

吉利方位：正南方、正東方。

吉利顏色：紅色、咖啡色。

吉利數字：9、3、8、7。

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