朱晏民｜股市留「疫」 中長線有抗體

凱基投顧董事長朱晏民

在2019年12月底出現新型冠狀病毒，傳播速度頗快，且死亡人數持續增加當中。本次新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，主因目前中國的經濟規模已遠大於17年前SARS當年，且各國政府因應疫情擴散而對中國進行鎖國的強制措施，加上世界各國持續加強境內防疫、並減少對中國的旅運規模下，中國的消費市場以及供應鏈也一定程度出現停擺。惟新型冠狀病毒疫情可能較SARS更快容易受到抑制，主因中國斷然進行封城措施，相較SARS當時為快，且目前各國已針對此新型冠狀病毒拆解出基因序列，預計最慢六個月即可研發出治癒的疫苗。

依據SARS經驗，中國2003年第二季度GDP增速較一季度增速放緩兩個百分點，預估2020年第一季度GDP的成長率也可能明顯低於前季的6％，並達到4.5～5.0％，而2020年全年GDP的衝擊可能介於0.1～0.6個百分點。SARS當時，台灣2003年第二季度GDP則從前季的5％掉到負1.15％，預估若未來一季內疫情開始受控，則對台灣全年GDP衝擊可能落於0.1～0.4個百分點。

中國目前經濟規模占全球比重已達16％，相較SARS當時之4％成長四倍，且中國陸客貢獻全球旅遊零售的比重達30％，原物料需求占全球比重達50％，智慧型手機需求占全球比重達30％，手機與PC等EMS廠位於中國的產能占全球比重則達70％以上，因此本次新型冠狀病毒疫情對全球經濟活動的衝擊將大於2003年的SARS。初估本次疫情可能對全球經濟規模的衝擊達到1,600億美元，為SARS當時400億美元經濟損失的四倍，影響今年GDP約0.2％，相較SARS當時則影響0.07％。

根據SARS的經驗，未來疫情是否受控，可觀察兩項指標：1.每日確診新增人數開始減少；2.各國開始放鬆疫情的管制措施。儘管新型冠狀病毒疫情將影響未來3～6個月全球的經濟活動，惟疫情高峰期過後，生產活動的加速將使今年下半年成長動能更為強勁。

至於本次疫情對產業的影響，短期受衝擊的產業除了觀光、旅遊、餐飲、航空等之外，中國的封城與停工措施也將影響短期產能的供給以及消費者的消費動能，連帶影響中國手機或5G手機的需求，以及5G基地台的建置速度。同時蘋果iPhone今年約2億支的出貨量也有下修的風險。除上述短期的受害股外，中國生產線的中斷卻也引發許多產業的轉單需求（轉移至台廠），以及可能造成產業短期的供需吃緊，這包含面板、被動元件、記憶體等。

短期的受惠股則是防疫相關（口罩與疫苗）、宅經濟（線上遊戲與電子商務）、基本面不受影響的高現金殖利率股（電信與公用事業）等。長期的影響則是新型冠狀病毒疫情將更加突顯各家廠商過去將產能過度集中於中國的風險，由此將加速全球供應鏈的重組，連帶支撐工業自動化、雲端資料中心／伺服器、商辦／工業土地等的需求。

對於股市的衝擊，依據SARS經驗，當疫情的高峰期到頂後，即每日確診新增人數開始減少後，股市便會開始回穩並出現強勁的反彈；因此看好今年股市的兩大理由為製造業復甦與寬鬆貨幣政策，這兩項因素在中長期依然成立。

延伸閱讀

朱晏民｜貿易戰蝴蝶效應的受惠族群

朱晏民｜殖利率倒掛，這次不一樣？

朱晏民｜資產營建、航太、風電 政策紅利撐腰