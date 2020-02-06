陶文看台股｜台股漲勢鈍化 積極換手

《陶文看台股》：周五（02/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤天夬卦】反彈調節，積極換手。

【股市黃曆】07日星期五

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，雖然是「歲德吉星」職事的日辰，不過由於日犯「月忌」，重要吉事還是謹慎用事為宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖吉凶

木星釋放衝剋磁場的今天，諸事不宜的闡釋十分貼切。

不過從海王星釋放舒緩能量看來，放鬆心情順勢而為，應該是理想的趨吉避凶。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星依舊在土星合相範疇，火星的刑剋相遠離了，對於投資求財而言，此種天象意味的是，市場容易回到穩健位置，只不過由於木星磁場並不理想，因此短線納財獲利不追逐，將會是今日理想的趨吉避凶。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

昨日台股大盤開高走高，終場以上漲176點作收，雖然量能稍嫌不足，不過上漲收長紅棒是不爭的事實。

這就是易經卦象「另類觀察」有趣的地方，即便占得了爭議不斷，事事難料的【天水訟卦】，大盤依舊上漲。

而昨日文章的預測也十分值得仔細玩味，那就是「就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然氣勢強盛的空方主事，不過卻明顯釋放善意，因此即便市場上利空消息不斷，這一天下跌的機率十分渺小」。

結果是，不但不下跌，反而收中長紅。

今日【股市黃曆】另類觀點

【澤天夬卦】是這一天（02/07五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是抉擇，對於事務的執行而言，代表的是加把勁與見好便收。

對於投資求財而言，雖然具有類似的現象，不過卻依舊是財利豐碩。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的多方力爭上游，不過由於氣勢並不理想，因此極容易出現漲勢鈍化的現象。

即便如此，政策維護的力道依舊存在，而法人也會努力幫忙拉抬，只是還是不宜忽略了一種隱藏性訊息，那就是邊拉抬邊出貨。

換個角度來說，這是個容易出現法人換手的現象，而投資人的理想趨吉避凶也正是如此。

吉利方位：正西方、西北方。

吉利顏色：駝色、金黃色。

吉利數字：6、7、3、4。

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