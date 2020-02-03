陶文看台股｜台股短線區間 投資操作順勢不戀棧

《陶文看台股》：周二（02/04）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山雷頤卦】短線區間，順勢而為。

【股市黃曆】04日星期二

2/3陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，今日下午17點03分交節令「立春」，代表從這個時間以後出生的人才是肖老鼠。同時也代表一年真正的開始，就在這一刻。

這一天的劫財「往亡」，節後「犯煞」，因此不宜輕舉妄動是這一天趨吉避凶的建議。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方 。

天星圖吉凶

木星釋放刑剋磁場，而冥王星也即將接手的今天，的確是諸事不宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

雖然金火刑剋現象依舊，不過冥王星和土星已經等不及要合相金星，對於投資求財而言，代表極容易看到強而有勁的護盤手，正在解救大盤，而這股強勁的力道還會繼續存在。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

「出現急速下跌，甚至於大跌，都值得進入承接位置，短線機會財利不拿白不拿。」

言猶在耳，大盤開低後，在盤下力爭上游，而呵護的力量也在使勁，最後指數雖然依舊下跌了140點，不過K線型態卻留下了根兩百多點的長下影線。

「短線機會財利，不拿白不拿」的聲音市場聽到了，財富也掌握了。

今日【股市黃曆】另類觀點

【山雷頤卦】是這一天（02/04二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是有利可圖，對於一般事務的執行而言，只要做對了策略，這是個有好處可拿的卦象。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過動作要敏捷，因為瞬息萬變。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺了多方力道獲得了凸顯，就卦象而言此種現象象徵的就是「震盪愈大，財富愈豐碩」。占得【山雷頤卦】的今天投資求財，與其驚驚怕怕，不如大膽敏捷地順勢而為。

目前的運作建議只限於短線，只要做對了策略與判斷，短線財富可期。

不過還是需要提醒的是，選對股，做對策略，順勢不戀棧。

吉利方位：東北方、正南方。

吉利顏色：褐色、紅色。

吉利數字：8、0、9、4。

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