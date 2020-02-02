星座理財（2月3日～2月7日）

陶文

白羊座－交通安全 值得注意

新年新氣象，白羊們的好運勢從擁有活絡的金錢運開始，貴人磁場也同步活絡，因此廣結善緣策略依舊適用，從勤快拜晚年開始。要提醒的是，一動不如一靜，任何重要抉擇都需事緩則圓的思維，交通安全值得再提醒，酒後不開車，疲勞不駕駛。投資求財，多觀察，少動作。

幸運物與色彩：帝王石與藍綠。

幸運數字：4、3、6、9及其組合。

金牛座－轉換思維 多元學習

點子可以換成銀子，這是創意思維活絡的一周，事業上的多元學習也容易在這時開啟，產品多元化的發展值得思考。整體而言，換個角度面對世界，換個思維面對職場事業，容易獲得全新的醒悟，新年新氣象也就不會只是恭喜的話。投資求財，成也國際，敗也國際，順勢為宜。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：8、0、2、4及其組合。

雙子座－反彈調節 切勿追逐

當眼中都是貴人的時候，身邊自然就不會有小人！對於雙子們的人際關係出現新年度考驗的本周，這句話格外值得掌握。有話直說，雖代表直爽，卻不知什麼時候會冒犯什麼人。偏財運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力，讓業績來個開紅盤。投資求財，反彈調節不追逐。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：6、7、8、9及其組合。

巨蟹座－區間為宜 順勢而為

健康磁場並不理想，除了戴口罩，勤洗手外，衣物的添加，不宜過於勞累，恐怕都是值得留意的部份。畢竟普通的感冒，也會讓自己和周遭的人感到恐慌。貴人磁場依舊明顯，學習與轉變的能量也持續旺盛，對於事業的投入與轉變宜不遺餘力。投資求財，順勢而為，區間為宜。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

獅子座－投資求財 靜觀其變

工作運勢格外理想，即便默默執行也易獲肯定。值得一提的是，這是值得用心提升自我專業能力與能見度的一周，不需敲鑼打鼓，只要勇敢承接並逐步落實。愛情運不理想，轉移焦點，獅子們會愛上事業。父母們則需留意子女的健康。投資求財運也不理想，靜觀其變是理想策略。

幸運物與色彩：硨磲與銀白。

幸運數字：7、1、6、2及其組合。

處女座－生技股市 短線財利

愛情運頗佳，貴人磁場也同步旺盛，新春期間理應到處走走廣結善緣，無奈新型病毒肆虐，處女們宜打開手機傳送關心和新春祝福。由於家庭磁場不理想，因此搬家、入宅等家庭要事，稍安勿躁。工作運頗佳，能量來自於熱情地學習。投資求財運亦佳，生技股市短線財利標的。

幸運物與色彩：鈦晶與金色。

幸運數字：7、6、8、2及其組合。

天秤座－養精蓄銳 靜待時機

謹言慎行，在平日並不易遵守，在還處於新春氣氛的本周，只要聚焦在恭喜與祝福即可。工作運十分理想，而讓運氣更好的策略，就是展現專業，堅持團隊合作原則。家庭運亦佳，雖新型病毒肆虐，不過搬家、入宅與購屋之舉宜繼續執行。投資求財，養精蓄銳等待進場時機。

幸運物與色彩：蛋白石與乳白。

幸運數字：6、8、1、2及其組合。

天蠍座－重大花費 事緩則圓

過了一個新年假期，新的好運勢也跟著啟動。貴人磁場就是最值得的能量，因為貴人而讓事業翻揚的故事，也將會隨著新年的開始而上場。唯一值得提醒的是，財利運勢的衝擊，尤其是和家庭事務有關的重大花費，事緩則圓，能緩則緩。投資求財，震盪愈大財利愈豐碩。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：8、4、0、5其組合。

射手座－短線調節 有利可圖

火星射手，位於中段。由於磁場不理想，因此恐怕要放緩步伐謹慎行事，尤其家庭及熟悉的事務，因為這是最容易上演大意失荊州的一周。值得一提的是，本周行事思維要避開理所當然，自己好說話的思維也有必要修正。財利運勢頗佳，投資求財有利可圖，短線調節為先。

幸運物與色彩：黑曜石與正紅色。

幸運數字：3、9、1、8及其組合。

摩羯座－廣結善緣 規避風險

五星連結結束了，目前呈現的是三星匯聚。摩羯們當家作主的地位依舊牢固，新年新氣象，宜大膽地設定年度目標，讓自己擁有翻賺生命的節奏與方向。貴人磁場十分明顯，即便是淡如水的朋友，也都容易成為生命中的貴人，廣結善緣是本周課題。投資求財，規避短線風險先。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、0、8、4及其組合。

水瓶座－好運起飛 能量強勁

寶瓶之月，進入中段。火星的合相正逐步上場，好運將接著起飛。貴人磁場雖然不明顯，能量卻十分強勁，而啟動的開關就在寶瓶們的轉念之間。財利運勢也十分理想，商務與業務值得加把勁，也值得買張彩券試試手氣。人多的地方，不要去為宜。投資求財，短線納財策略不變。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、4、3、6及其組合。