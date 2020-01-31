陳忠瑞｜武漢肺炎「黑天鵝」乎？

瑞展產經董事長陳忠瑞

武

漢新型冠狀肺炎病毒爆發，隨著疫情升高，悲觀情緒極度累積，重創位居高檔的全球股市，尤其是地處震央的陸股受創最劇，打了一年半的美中貿易戰，在第一階段貿易協議簽署後，市場平靜沒有多久，馬上接續爆發嚴重新型疫情，中國的確流年不利。

包括國際貨幣基金會、美國聯準會及中國社科院等機構，都馬上發表疫情將衝擊經濟的警示，武漢肺炎是否演變成澆息12年全球多頭股市的「黑天鵝」？關鍵在於是否重傷中國經濟，甚至傷害到全球景氣。

恐慌情緒高漲，未來未知性提高，黑天鵝言論滿天飛。黑天鵝效應（The Black Swan）是2007年非文學類銷售冠軍書，2008年美國無巧不巧發生次貸風暴，重創全球經濟及股市，當年道瓊指數跌幅33％，為歷史第三大跌幅，那斯達克指數重挫40％，創下歷史最大跌幅，台股加權指數也重挫46％，創下歷史第三大跌幅，全球共有八個股市跌幅超過70％，全球股市市值蒸發30兆美元的歷史紀錄。

2008年次貸風暴，是歷史上最經典的黑天鵝事件，風暴至今全球股市已走了12年榮景，創下歷史上最長的經濟榮景，期間黑天鵝滿天飛，但是沒有一次成真，市場心裡一直矛盾於「謹慎和忽視」之間。

<黑天鵝效應>一書作者泰力步（Nassim Taleb）指出，所謂黑天鵝主要關鍵有三：

一、不可預測性：黑天鵝本質是指罕見重大事件，也是超越人類經驗值的事件，幾乎無法事先預測，只有發生後才驀然發現其影響性，如六○年代的石油禁運、1987年美股黑色星期一、2000年網路泡沫、2001年911事件及2008年次貸危機雷曼破產等。

二、發生機率提高：統計學上的常態分配圖，距離平均數幾個標準差以外的尾端，發生機率非常低，但是黑天鵝事件屬於常態分配的「厚尾」現象，罕見重大事件出現機率，遠大於一般的常態分配，隨著全球化，商品、人員交流頻繁，未來出現黑天鵝的機率也隨之提高。

三、黑天鵝引起的傷害超越想像：由於全球化的深度與廣度增加，所謂蝴蝶效應引發黑天鵝傷害越來越不可預測，某個地方的小事件，透過蝴蝶拍拍小翅膀，也可能引發火燒連環船的重傷害。

武漢肺炎是否演變成灼傷經濟的黑天鵝？根據作者泰力步的定義，罕見重大事件是超越我們的經驗值，具有不可預測的特徵，是否引起重大傷害，取決於中國乃至全球的防疫能力，事實上2003年SARS的經驗，讓各國政府及民眾，都提高警戒，大家知道戴上口罩，政府在機場、港口、車站、海關等地方升級防疫，希望得以圍堵疫情傳播及擴散，雖然有專家預測，疫情的高峰期可能在今年4至5月份，恐慌心理料將隨著未來疫情降溫而緩解。

再來看看全球經濟變化，回歸理性面，國際貨幣基金（IMF）剛剛小幅下修今、明兩年GDP成長為3.3％及3.4％，美國也被小幅下修至2.0％及1.7％，歐元區為1.3％及1.4％，中國在疫情擴散前預測為6.0％及5.8％。世界銀行也下修今年全球GDP 0.2％至2.5％，與IMF預估值差距頗大，世銀預估今年新興市場從去年3.5％上升至4.1％，其中巴西、印度、俄羅斯將貢獻全球成長最大，而先進國家GDP只成長1.4％，低於去年1.6％，所以今年新興經濟體將明顯優於先進經濟體。

台灣為少數逆勢上調的經濟體，去年第四季經濟成長率概估高達3.38％，創下六季以來最高，其中民間投資從原估之4.7％，大幅上修至10.7％，商品及服務輸出成長2.33％，也高出預期，使得去年整年GDP上修至2.73％，此外，去年11月景氣綜合判斷分數大增至24分，亮出暌違14個月之久的綠燈，出口、訂單分別出現3.3％及0.9％的正成長，終結一年多來的頹勢。從領先指標大幅上升2.92％，及去年基期普遍偏低一下，今年的經濟指標表現應該不錯，除非黑天鵝事件擴大又拉長時間，影響到全球實質經濟的運作。

武漢為工業、及轉運重鎮，武漢封城、湖北封省，產業斷鏈危機升高，股市未知恐懼心理飆升，恐慌賣出製造出台股歷史最大跌點。

然就投資宏觀角度而言，當冷靜思索，「歷史危機總是創造機會」；就頻頻出現新型病毒，人類更應思索，環境反彈、生物反噬、地球反撲，自私的人類終將付出代價，甚至終遭淘汰，就如兵強馬壯的古羅馬帝國，最終敗亡於瘟疫肆虐，以古鑑今，人類本身才是毀滅自己最大的黑天鵝！

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