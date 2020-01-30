黃勇文│疫情震撼新春台股

文／資深分析師 黃勇文

今日新春開盤受到台股面臨疫情的衝擊，加權指數以大跌開出，盤中曾經跌幅超過500點，一萬二千點又再度失守。面臨人類歷史上疫情的擴散，投資朋友也勿恐慌，先了解這次的疫情分布，大部分病情應該都是集中在中國部份，未來只要病毒來源，能夠有效的控制，為短期的利空，只是台股屬於淺碟型市場，很容易受到外在環境的影響，這也是台股的特性。

回想到2003年的SARS風暴，當時的恐慌讓很多人印象深刻，這次疫情應該會重創大陸的實體經濟，如觀光旅遊，航空運輸業、飯店等都受到影響營運表現，加上武漢封城，間接影響電子業在武漢設廠的部份，也是值得未來關注，在中國消費力道逐漸下滑，加上中美貿易戰的因素，間接影響全球經濟表現；受惠的個股如宅經濟的崛起，加上醫療口罩方面的個股，應該就是近期熱門族群所在。

回想到SARS時期，台股跌到最低4,044點，後來漲到2007年的9,859點，當時發生無法預期的重大利空時，讓投資人恐慌又驚嚇時，而當時是台股處於低位階格局，但現在台股站在歷史新高的位置上，當然不可同日而語。雖然台股新春開出震撼的跌幅，未來要持續觀察是否可以再次站上月線12,009點壓力，首先先站穩季線11,760點的支撐，才是台股現階段多頭力挽狂瀾的表現。

台股2019年的漲勢，受惠於資金回流加上中美貿易轉單效應的影響下，讓台灣經濟全年表現亮眼，尤其是政府大力推動鮭魚返鄉計畫，應可以為2020年經濟帶來實體的幫助；但是須留意中國式的黑天鵝產生，無法預期的事件，讓全球經濟受到重大影響時，投資人須審慎面對相關影響台股的變數。

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