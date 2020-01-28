黎方國｜禍福相倚、劇烈震盪

統一投顧董事長黎方國

一元復始，萬象更新。猶記2018年底及2019年初，當國內許多研究機構普遍對2019年台股抱持悲觀保守的看法，惟統一投顧董事長黎方國獨排眾議，對2019年的行情定調為蓄勢待發的「豬事大吉」年、將有一波大多頭行情，如今回顧2019年台股的強勁走勢，完全符合預測。

2019年台股氣勢如虹，加權指數一路過關斬將，躍過12,000點大關，最高來到12,197點，創下29年新高；雖然2019年底封關時指數小幅拉回，收在11,997點，但是全年依然大漲2,270點，漲幅高達23.33％，創下2009年金融海嘯過後的最佳年度報酬。

展望2020年，由於美國聯準會（Fed）有四位官員將進行更換，預期鴿派成員將更壯大，因此升息機會低；加上歐洲央行（ECB）、日本央行（BOJ）及中國人行持續寬鬆，全球資金依然氾濫，統一投顧預估，2020年前三大央行的資產負債表將比2019年擴增23％，即全球金融市場的資金較2019年更為充沛，資金行情續強勁。

在2020年全球經濟展望方面，雖然IMF於2019年10月中發布最新全球經濟展望報告，受到美中貿易戰影響，2019年與2020年全球經濟成長率（GDP）分別下修0.2與0.1個百分點。但仍由2019年之3％提升至3.4％，較2019年為佳。

2019年困擾全球金融市場最大的二件利空事件，進入2020年也紛紛鈍化。第一是中美貿易戰。美中雙方已順利簽署第一階段協議，緊張關係可望獲得紓解；第二是英國脫歐事件。隨著英國大選結果出爐，主張脫歐的新首相順利當選，英國脫歐的歹戲終於快落幕。因此，黎方國對上半年整體金融市場看法相對樂觀。惟Fed將於2020年6月底停止擴表，市場擔心Fed政策是否轉向；加上美國下半年將面臨總統大選不確定性，尋求競選連任的共和黨的川普，民調始終落後民主黨的競爭對手，若是7月民主黨全國大會順利推選出總統候選人，將造成股市震盪。

綜合上述，統一投顧認為，2020年台股將是「禍福相倚、劇烈震盪」格局，並預估2020年台股指數的高低點將在10,000～12,500點間。投資上建議聚焦產業趨勢以及市場題材，歸納出六大選股方向，包括：（1）半導體及IC設計、（2）5G應用、（3）蘋概股、（4）電動車、（5）水泥及鋼鐵類股，以及（6）景氣落底回升的轉機股（DRAM、被動元件）都是投資人可以留意之標的。（方歆婷整理）

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