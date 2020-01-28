李學詩｜謹慎分析 尊重趨勢

進入2020年，台股行情似乎是延續2019年而來，尤其是加權指數攀上12,000點，無疑是相當高的價位，在此時機要掌握獲利，需要精確的分析判斷，以及穩定的投資策略，掌握趨勢的延續或發生，才能高處得勝。

首先在大盤方向上，前面雖然提到12,000點價位的「高」，但是高低總是相對的，如果由過去的比較認定，可能發生嚴重誤判。例如EPS不同，總不能股價要齊頭。事實上，台股走到這裡要注意環境的變化，就國際股市的比較，美國股市已經多次創歷史新高，NASDAQ早就把2000年網路泡沫的高點甩在後面，台股仍在1990年歷史關卡前躊躇，相對而言並不高。

至於國際股市的高漲，其實是資金的滿溢，自2009年量化寬鬆以來，資金潮是股市主要推力，如今美國、歐洲與日本央行繼續合力印鈔，所以相對於資金水位的上漲，台股還有空間。客觀的說，以台股大盤股息殖利率仍有3.8％來看，不但遠高於存款利率，更在全球主要股市中名列前茅，所以台股指數儘管高，仍是過剩資金的停泊處，基本上安全。

投資除了靜態評價，還要掌握動態的方向，亦即發現趨勢，提高投資效率。在這方面，從美中科技戰集中在5G，就可以知道主流趨勢在5G發展。從2019年股市的表現也可以看出，漲幅數一數二的類股是半導體與電子零組件，這恰與4G開展的年頭相同，而目前5G仍在建設初期，因此這股趨勢方興未艾，2020年還有發展空間。

此外電動車一直是熱門產業，特別是中國大力發展，但自從2019年上海工廠建成後，原本施展不開的特斯拉猶如蛟龍入海，市值一飛衝天，大殺美國三大車廠，這方面也是頗有可觀。

在投資節奏上，當然要配合事件發展，尤其要獨立判斷，大膽下手。這裡先要談談美中貿易戰，第一階段協議已在1月15日簽署，然而有鑑於美中雙方的分歧，市場仍不看好未來，深怕川普一封推文就打翻市場。然而我們可以從市場反應來觀察總體的預期。自2007年以來，外資在台股多半買超，如果順此推理，外資在2019年翻空為多，就是預言貿易戰已經止步，事實上想想川普的連任大業，2020年應該不會再掀波瀾。（王淑以整理）