蕭乾祥｜類股輪動加速 逢低切入

富邦投顧董事長蕭乾祥

金豬年是投資人豐收的一年，展望鼠年台股走勢，在資金不斷湧入下，台股有機會在春節啟動金鼠抬頭行情，挑戰12,682的歷史高點，並上看12,800點。

台股這波走升有兩大原因，首先是資金，過去30年來台灣一直處於資金外流環境，但在貿易戰、大陸經營成本不斷上升及全球債市低利率甚至負利率的環境因素下，資金大舉回台，不管是廠商直接投資設廠或是在資本證券市場投資，都對於台股榮景有相當的助益。

其次是產業的結構轉型，台灣過去在資通訊產業的代工經營模式，雖錯過了網路社群的興起商機，但優異的硬體設計、生產及整合能力，在美中兩大強權角力戰中，再度找到表現的舞台。不論從半導體的晶圓代工、半導體元件的設計，到網路通訊設備及零組件，受惠於貿易戰轉單及陸廠去美化供應鏈，在業績上都有亮麗的表現，支撐股價向上挺升。

然而，在去年台股勁揚23％後，台股與十年線的長期乖離率不斷擴大，面對每年首季股市做夢行情及春節行情的樂觀預期，投資人反而需要反向思考，台股中長期趨勢雖仍有利多頭發展，但部分題材已提前在去年就開始反應，接下來若是財報與營收不如預期，對股價的殺傷力就會較為沈重。

另外，2020年是台灣及美國總統大選年，台股選舉行情已經結束，而美國總統大選對於股市影響，才要開始。雖然統計美股道瓊及S&P 500指數自1980年以來的數據，大選年的選前上漲機率達到八成，但與台股科技股關聯性更高的美股科技股（尤其是費城半導體指數）選前表現卻不甚理想，反而是在大選後的表現較佳。

搭配台灣科技產業的季節性表現，認為台股在首季見到今年高點的機率不低，但在經過二、三季的修正乖離與沈澱籌碼後，投資人可逢低布局半導體、5G等未來趨勢成長主流的科技指標股，以迎接年底大盤走勢回溫的下一階段行情。

操作策略方向，鼠年股市上下波動空間大，且類股輪動快速。因此，投資人操作切忌追高，宜鎖定有產業前景的績優指標股，如晶圓代工、IC設計、記憶體、網通設備及元件、TWS與綠能政策的風電、電動車零組件等族群逢低分批承接，來回操作，會是鼠年較佳的操作策略。

（陳昱光整理）

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