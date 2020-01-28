李秀利｜投資引路 聚焦GPS三族群

中美第一階段協議正式簽署後，等同宣告2020年為嶄新且樂觀的一年，美國聯準會（Fed）資金寬鬆及企業獲利重回成長的雙引擎帶動，台股多頭馬拉松可望續跑，由稱做G.P.S的5G、印刷電路板（PCB）、半導體為全年台股主軸。

中美關係持續和緩、國際地緣風險降低，以及上市櫃公司因2019年基期偏低，預估2020年季度盈餘將呈兩位數成長，加上原先台股本就有高殖利率優勢，將吸引大量資金流入市場。

在資金行情的助推下，台股2020年全年持續看旺，四個季度均有望衝高，尤以第一季最值得留意，初期先看12,400點，後看12,800點，假若站上12,800點後資金行情尚未退燒，13,000點將不再是夢，惟須留意突破歷史高點12,682點後恐將進入一段震盪整理。

然而時序進入第二、三季時，應較難出現與第一季相同的大幅成長，但也並非等同衰退，除有第三季旺季獲利的提前反應行情外，2020年11月初更有美國總統大選做為支撐，以歷史經驗，美股大選年的收漲機率高達九成，其中漲幅更集中於上半年。

此外，因美國總統大選採取選舉人團的方式，選情應從年中開始反映，不至於最後才出現令人意外的結果，政治影響經濟機率較低，若此次大選由現任美國總統川普連任，中美貿易戰的後續發展將成未來風向球。

至於台股下半年應維持高檔震盪格局，若未出現重大利空或黑天鵝突襲，預期盤面將呈現以盤代跌的走勢，惟需注意2020年尚有諸多變數，包括市場目前預期2020年Fed降息一碼機率高，但美股屢創新高下，Fed會不會提前結束寬鬆。

台股2020年全年產業仍以電子優先，其中俗稱「G.P.S」的5G、PCB、半導體為重中之重，同時在台股春節封關期間，美股多檔大型指標股將相繼公布去年第四季報，其為研判2020年產業景氣榮枯的重要觀察指標。

5G產業部分，台廠挾帶在技術上的競爭優勢，成為中美競逐的拉攏對象，具備全球領先技術的廠商，若能通吃兩大市場訂單，隨5G爆發性的成長，獲利表現不容小覷。然投資人在布局5G概念股時，不應忽略個股評價的合理性。

儘管在營運方面電子產業2020年市場皆值得樂觀期待，但新台幣的強升造成的匯損卻成電子業獲利隱憂，投資人除應注意企業採用自然避險或參考遠期外匯等方法，產生的最終避險成效外，對於競爭對手貨幣是否同步升值，減弱台幣升值造成的競爭壓力，也是需要觀察的重點項目。（柯宗沅整理）