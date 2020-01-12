星座理財（1月13日～1月17日）

陶文

白羊座－就市論市 換位思考

金錢運勢持續理想。這周多了金星加持，對賺取市場財利的業務白羊而言，這是種過年紅包滿滿的象徵。有意更換職場跑道者，不宜輕舉妄動是一種建議，而不宜輕率對外透露訊息才是真正需要的趨吉避凶。職場運勢頗佳，有望更上層樓。投資求財，就市論市，換位思考為宜。

幸運物與色彩：鈦金與金黃色。

幸運數字：8、4、6、7及其組合。

金牛座－款項收受 謹慎為宜

職場運雖理想，不過由於資源能量場域不如預期，因此謹慎面對合作機會為宜。學習磁場十分活躍，這也是本周營造好運勢的亮點，抱持學習的心面對事務，容易獲貴人援助。偏財運勢不如預期，行商買賣與業務行銷必須加把勁，款項收受宜謹慎。投資求財，順國際之勢而為。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：2、4、8、6及其組合。

雙子座－逢低承接 營造財利

人際關係磁場出現壓力，慢半拍是對事務反應的理想策略，就從傾聽開始。借力使力是本周最理想的策略，不恥下問是種態度，主動請益才是轉變的佳策良方。愛情運的好與壞都在手中，許多時候沒策略反而是理想策略，多些關懷就對了。投資求財，逢低承接營造偏財財利。

幸運物與色彩：紫水晶與粉紫色。

幸運數字：6、9、1、4及其組合。

巨蟹座－合作理想 掌握機會

五星匯聚天象持續，紅鸞星動現象依舊，除婚姻運勢理想外，也象徵貴人就在身邊。是種合作磁場十分理想的寫照，機會來了即時掌握，即便時機還未成熟。健康並不理想，避免熬夜式的勞累，關鍵抉擇不應該在疲憊狀態定奪。投資求財方面，順勢而為納財為先，落袋為安。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：4、8、1、6及其組合。

獅子座－工作運佳 值得努力

工作運十分理想，有付出就易獲得預期中的回收，值得加倍努力。愛情磁場十分詭異，好與壞沒有特別定義，價值觀與生活方式的安排，尊重是值得參考的建議。職場上合作機會頗盛，不過如果以利益為前提，將來也容易因為利益而衝突。投資求財運不理想，就線論線為佳。

幸運物與色彩：玉璽石與藍色。

幸運數字：1、4、6、8及其組合。

處女座－震盪愈大 財富愈豐

愛情運頗佳，單身適婚者值得勤參加聚會，留意裝扮與舉止，因這是行銷自己的好機會。家庭磁場並不順暢，並不代表會出現問題與變數，而是重要事務不宜輕舉妄動。本周的旺運策略是「大掃除」，清除居家垃圾，同時清除內心世界的雜訊。投資求財，震盪愈大，財富愈豐碩。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、9、4、6及其組合。

天秤座－居家風水 啟動布局

謹言慎行是本周重要的行事座右銘。家庭運勢頗佳，居家的風水布局值得在這周啟動，年終歲末清掃也宜順勢執行。有信仰者，值得為來年好運祈禱，前往廟宇拜拜預先安太歲，也為豬年運勢還願。妥善規劃未來，才有明確方向。投資求財方面，熟悉的標的，熟悉的策略為佳。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：5、4、8、6及其組合。

天蠍座－設妥區間 確實執行

謹慎理財是本周最重要的趨吉避凶。有許多要花錢的部份，居家裝置與修造無法避免，不過可節省的部份，也不應浪費。妥善管理情緒，因為多了脾氣，將會少了福氣。貴人磁場十分明顯，即便是平常的聊天也有機會獲得建設性的訊息。投資財利在短線，設妥區間確實執行。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、4、3、7其組合。

射手座－行商買賣 加倍努力

火星射手，位於前段。金星與火星的刑剋方興未艾，本周需妥善管理人際關係，抱持學習的心是轉化的絕佳策略。值得慶幸的是，本周財利運頗佳，行商買賣與業務行銷都值得加倍努力。另外，對於自我價值的認定，也有機會在本周獲得定調。投資求財，以調節納財為主軸策略。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：2、8、4、6及其組合。

摩羯座－投資求財 順勢而為

五星連結的天象十分難得，這是個可真正做自己的寫照，畢竟我是世界上的唯一，而最重要的是我是摩羯座。摩羯們做好心理準備，準備承接即將到來的「當家作主年」。有道是「最大的敵人是自己，而最好的貴人也是自己」，心對了，一切都對了。投資求財，順勢而為。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

水瓶座－自我強大 貴人顯現

金星寶瓶，進入尾聲。五星連結提升了貴人能量，這是「願有多大，力量就有多強」的寫照，自我強大，貴人才更加明顯。人多的地方不要去，身邊雜訊也不應全盤接收，情緒獲管理，好運才有望營造。財利運將於下半周進入佳境。投資求財的策略，則是低接高出順勢而為。

幸運物與色彩：葡萄石與粉綠色。

幸運數字：3、4、6、7及其組合。