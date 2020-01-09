黃勇文│利空消息頻傳下之投資策略

文／資深分析師 黃勇文

台股近期受到美伊緊張情勢升溫下，大盤在突破12月中的12,125點，直到元月初假突破12,197點後，變由國際情勢緊張後拉回，台股季線11,640點附近為台股回檔修正的支撐位置，台股自從萬一起漲以來，幾乎都沒漲多回測長期均線，回測後再續漲才是台股的關鍵。

大盤指數在1月3日出現12,197點的歷史高點，後續就是黑三兵轉弱訊號，目前在月、季線區間震盪，季線往上趨勢尚未改變。意味大盤現在進入漲多修正階段，雖然跌破月線11,993點，但是受惠台股長期均線持續往上不變下。因此橫盤整理應該是近期走勢寫照。

指標股台積電(2330)，幾乎控制了台股的漲跌，也符合台積電是台股的護身符，加上工具機的亞德客-KY(1590)，網通股的緯穎(6669)、遊戲股鈊象(3293)，這些高價股沒有走弱前，主力外資基本上沒有看壞台股的理由。加上漲價概念股中的記憶體族群，其實都是盤面上創高的動能。當然被動元件股雖然之前的主流股國巨(2327)在近期高點475元附近，又出現將發行GDR可能使股本膨脹而稀釋EPS的問題，簡直跟上次國巨千元時，發生賣股事件一樣類似的感覺。在金融市場，如果有發生不可預知的風險時，單一個股不妨停看聽，先獲利入袋。假如是發生國際系統性風險時，不妨就是保留現金為王。

本波大盤進入整理態勢不變，盤面將會由熱門股去帶動整體盤面，具有營收成長動能的，未來展望佳的股票，加上技術面已經橫盤震盪許多、當第一根出現攻擊訊號時，不妨可能跟主力上車，才能夠在萬點之上多空皆宜。

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