郭修伸｜留意漲多拉回 價量、消息面動見觀瞻

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸

市場分析：

受貿易戰第一階段關稅簽定消息確認1月中旬，台股持續多頭格局，股匯市雙漲。3日遇到國際消息面美國川普下令飛彈攻擊巴格達後，盤中爆量翻黑，後拉尾盤，指數收12,110.43點小紅9.95點，成交量放大至1,937億元。

目前大盤呈現狹幅向上走勢，消息面變化影響仍存在，美股持續向上攀高，帶動全球股市表現，然而台灣大選倒數，預估本周台股盤勢較為觀望，建議需留意漲多拉回，並進一步觀察價量關係與消息面對大盤後市之影響。

觀察重點：

大盤指數突破12,100點，僅差距500點即逼近歷史新高12,686點，而加權股價指數3日站上12,110點，月線墊高至11,943點，月線之上有撐，則維持看多；但總統大選將舉辦，投資人觀望等待心態濃厚，可進一步觀察選後結果，而若開票狀況不如多數預期，可能有獲利了結或失望性賣壓，建議多留意風險與國際情勢變化。

基本面不變下，台股盤勢有撐，加上台股現金殖利率高達4.1％，於全球國家中屬偏高殖利率的標的，仍受外資青睞，儘管去年科技類股漲多，股價已經墊高，但因新產品、新趨勢新科技應用下，台廠皆具利基與發揮優勢，建議挑選對的產業與方向，逢低分散布局。

投資建議：

中美貿易關稅談判預定第一階段簽約於1月中旬，傳出協議簽訂後，川普將再針對第二階段協議與中國進行協商。投資方向則可先確認簽約的細項，是否影響產業與進出口，而部分取消對中國產品擬加徵和已加徵關稅的相關承諾，是否依約持續執行。

產業面上，由於今年的農曆新年假期較往年提早於1月25日，不少台灣電子廠因美國前波感恩與聖誕假期銷售動能買氣足夠關係，加緊趕工備貨，提早加班趕工生產線拉貨，帶動市場認為零售銷售量表現不俗，對科技電子股表現仍具期待，但由於上周傳出華為財報公布第四季表現不如預期，使上3日相關手機類股陷入整理，可趁修正後再擇機回補。

另外，類股良性輪動存在，不少金融、傳產權值股與科技類股互補，包括水泥、營建、零售銷售、汽車、醫療與金融股等都見收紅，雖盤勢修正，但若機構法人、內外資金尚未流失，則市場充沛資金，類股良性輪動，大盤指數持續整理，而上周五盤中放量下殺警示，顯示投資人心態偏向觀望，端看選後資金流向與投資信心是否持穩。

展望後市，科技股仍為投資趨勢，由5G供應鏈領軍，相關周邊與上下游產業2020年皆具機會，而受惠於5G智慧型手機即將推出，建議如半導體、DRAM記憶體、IC設計及封裝測試、5G商轉、傳產、醫療與金融類股可觀察，建議逢低以強勢股或績優股來分批承接。

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