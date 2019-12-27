郭憲政｜從台灣50及反1兩檔ETF看外資心態

文/啟發投顧分析師 郭憲政

台灣50反1ETF(00632R)，外資持股從12月13日13萬8,392張在6個交易日持股，爆增至132萬8,483增加達119萬張，佔此ETF股本達20%，以股價來算金額高達119億元。反向ETF的大量持股增加對多方而言，是看好未來上升市場所採取的避險動作之一。

台灣50ETF(0050)外資持股從12月17持股33萬3,099張在8個交易日降至20萬1,706張，大降達13萬張佔此ETF股本達18.7%，正向ETF的大量持股減少對多方市場而言，是看壞未來下跌市場。由此兩檔ETF的外資操作模式來看，即可看出外資避險台灣50反1的反向市場買多，在台灣50ETF正向市賣出，即清楚看出外資認為台股已近高點所採操作動作。

市場傳言，川普與習近平中美雙方將簽署第一次協議，導引美股再創高，以道瓊指數週線來看，10月14日為起攻K，則至本週止為費波南希係數轉折第13週，以三關價切割率來預算，前前末跌高在27,398點，本波起攻K低在25,339點向上反彈0.618位置28,670點，至昨日止道瓊已漲高至28,624點，已近多方警戒區，再者蘋果股價亦已達預算267-289美元之上限289美元，再再顯示超漲格局。則美股的超漲若做過熱的技術性修正則也對連動密切的台股有負面效應。

在台股與美股創高，相對高與創高之時對照部份蘋概股手機零組件股，清楚發現K線斜率向下排列個股，有PA的穩懋(3105)、宏捷科(8086)、PCB的華通(2313)、欣興(3037)，指紋辨識的神盾(6462)，聲學無線耳機的康控(4943)、美律(2439)，散熱模組的超眾(6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)，5G概念的智易(3596)、瑞昱(2379)、立積(4968)等。K線排列斜率向上有被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)，矽晶圓的中美晶(5483)、環球晶(6488)，鏡頭模組的玉晶光(3406)、亞光(3019)。上述斜率向上股是不是會因美股達高檔的技術性修正，而導引回檔值得密切觀察。

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