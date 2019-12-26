黃勇文│台股歷史高點12,682點的省思

文／資深分析師 黃勇文

台股站上11,000點後，直接往前衝向12,000點，對於1990年的歷史高點12,682點，想必如果股齡超過25年以上的投資朋友，應該對此不陌生。

台股經過29年後的震盪走勢，終於有機會在2020年上半年會看到衝向歷史新高。這波由台積電(2330)、大立光(3008)，加上許許多多的中小型股，讓台股即將在豬年封關前夕，站穩12,000點大關。

對投資人而言何嘗不是賺錢的好時機，但是股票有句名言，要在別人貪婪時候恐懼，在別人恐懼的時候貪婪。大盤從站上萬點之後，投資朋友相當恐懼，一萬一突破後，驚驚漲到一萬二千時，都是恐懼的心態戰勝心理層面，此時外資才是最大的贏家。

說到貪婪時，就會產生擦鞋童理論，當發現許許多多的投資人，開始大談闊論時，其實股票市場，已經開始過熱，當然新聞面一定會大肆宣揚時，加上融資部分開始大增，其實就是先前的訊號，不代表會大跌，但是會橫盤震盪整理。此時代表主力大戶非常好賣出此股，可以由先前的股王宏達電(2498)為代表，漲到1,300元時，外資法人持續調高股價、還有被動元件的股王國巨(2327)從60多元漲到1,310元，後續也是發生新聞利多，加上高檔都出現公司要庫藏股護盤，其實都是在歷史高點，股價都已經回不去。加上30年前的金融股如彰銀(2801)、一銀(2802)等都曾經有過千元股價。經過長久時間，還有回去千元大關嗎。所以當金融市場都是歷史經驗，不斷的重複上演，懂得獲利賣出的人，才有辦法成為市場贏家。

整體而言，金融市場上只要有漲勢，大部分吸引投資人進場買進，後續的獲利賣出，所以才會說，懂得賣出股票，才是股票市場的老師，意味在台股持續邁向歷史高點的時間，股票走勢會分成三部分，抱住漲勢股票、停看聽盤整股、賣出跌勢股，這樣多空的操盤心法，股市可以成為投資者的提款機。

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