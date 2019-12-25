王博文｜資金動能減 封關前狹幅波動居高

國票投顧總經理王博文

國際經濟情勢：

雖美國眾議院已通過川普彈劾案，然市場認為一旦將彈劾案送往參議院表決，以共和黨為多數的參議院預期將不會通過此案，因此並未影響投資人情緒，美國主要指數仍呈現強勁走勢。美中第一階段協議進展順利，上周中國再公布一波排除加徵關稅清單，對美國釋出善意，將持續帶動市場樂觀氛圍，惟協議尚未正式簽署前恐仍有變數，後續貿易協議進展仍將影響整體走勢。

美國方面，近期公布之11月房市數據表現錯綜，如新屋開工、營建許可尚屬正面，然中古屋銷售欠佳，另12月份製造業採購經理人指數偏弱，且近兩次之首次申領失業救濟人數高於預期，雖在個人所得、支出及PCE增長率有不錯表現，但隨時序進入12月，基本面可能迎來一些變數。

不過，受惠美中持續拋出有關貿易協議的偏多訊息，且美國財長穆努欽點出第一階段美中貿易協議已處於技術和法律審核階段，預計將於明年1月初發布並簽署，有望持續維持市場信心。同時觀察一周以來的美債殖利率曲線趨陡，推論在年前市場交投雖顯清淡，但風險資產在方向上未脫偏多格局，再者，川普彈劾案仍有極大機率在參議院被否決，對市場應不構成負面影響。

歐洲部分，歐元區12月綜合PMI初值為50.6，持平於前值及預期值，受制國際需求持續不振，以及月初時美國揚言將對法國與歐盟產品加徵關稅影響，使製造業表現疲弱，抵銷服務業回升的走勢。然而，考量歐元區經濟打底已久，歐洲央行（ECB）新一輪寬鬆也已上路一段時日，邊際效用應當逐漸顯現，再加上美中達成第一階段協議稍稍緩解市場對局勢的擔憂，明年首季歐元區PMI應有機會小幅回穩。

至於甫贏得大選的英國首相Boris Johnson計畫2020年12月為脫歐最後期限，與歐盟不同調，以致英鎊於大選後明顯回檔。另歐洲央行於本月中會議表示將在2020年1月啟動政策評估，並預計於2020年9月調整前瞻指引，可視為歐洲央行正在內省寬鬆工具邊際效益與副作用的綜合效果，須提防2020年下半年寬鬆預期可能降溫。

投資策略：

整體而言，耶誕假期市場交投清淡，短期上貿易偏多訊息鈍化，但在月中FOMC宣布本次不降息之下，符合市場預期，也為未來預留降息空間，給予股市一定支撐。台股方面，因外資逐漸缺席，近期成交量萎縮，12月份剩餘之交易日以窄幅波動的可能性居高，惟在熱錢持續湧入台股，資金面樂觀之下，來年可能重返升值格局，屆時外資回歸將有望帶動台股向上表現。

推薦股方面，考量目前處於消費旺季及年底財報空窗期，2020作夢行情持續發展，操作主軸以明年首季營運淡季不淡、新產品推出帶動營運向上或2020年展望佳之個股做為投資重點，電子股推薦半導體材料、散熱模組、鍵盤、連接器、TWS、IC設計、CCL、聲學、光學鏡頭、三五族、AMD概念、網通，去美化IP與iPhone族群。傳產方面，建議以評價偏低、營運復甦及展望正面的族群為主，可聚焦受惠中國市場、政策效益與谷底回升等題材加持的運動休閒、醫美、生技、原物料產業。

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