林國寶│續談波浪理論的困難之處

文/啟發投顧分析師 林國寶

波浪推估的難度大。

同樣的波浪理論，卻出現不同分析者對結論的多樣性和易變性。

艾略特的波浪理論忽視成交量。

更適用於事後的驗證。

以上四項是一般投資者研究波浪理論的共同困難之處，只要詳細閱讀過第五章的量化波浪理論並熟練其推估技巧及遇到變形時仍具有反推能力時。波浪理論就會是您有金融市場上操作的最佳利器，也是您賺錢的秘密武器了。

位階推估(數浪時)應該注意的問題：

數得清就數，數不清就不數，沒法數時，採用其他的分析法。 堅持鐵律，不憑主觀心情數浪，認為是牛市就非得數出5個浪，市場永遠是對的。 波浪級別要標示，最初可能有幾種數法，經過多次的驗證，就知道如何數浪是正確的。

【波浪理論與技術分析和基本面的區分】

波浪理論是技術分析中運用最多，而又最難於了解和精通的分析工具。於是有了第四項的困難之處敘述。

艾略特的波浪理論對市場進行了非常細緻的刻劃，告訴投資者目前市場的位置。其他技術分析的數據則是等到完成後才顯現出來。

艾略特的波浪理論可以對即將要出現的高點區(頂)或低點區(底部)提前發出預警訊號。

艾略特的波浪理論除了提供圖表上波浪型態的實證外，同時也幫助技術分析者了解何種走勢具有特定實質上的意義。例如：在波浪理論中，三角形結構為一種多重趨勢線出現，而傾斜三角形和技術型態上的楔形模式具有同樣的意義。

技術面中的著名型態「頭肩頂」，則可看為波浪理論中的標準頂點已出現時機。而不規則的修正浪的頂點(反彈B波近A波頂點或強勢平台)，則往往也會演變成「頭肩頂」的型態。

旗型和三角型為波浪理論中級數極小的鋸齒型和三角型。

雙重頂和雙重底分別為波浪理論中的平台型和失敗型態的波浪。

技術分析的趨勢線和波浪理論中的軌道線，兩個立足點是相同的。支撐和阻力線的意義，由波浪理論而言，當股市波浪正常進行時，或者空頭市場的盡頭易於掌握時，則這條線便可明顯地得以判斷。例如，第一波的高點是第四波回檔的支撐點，技術性的圖表對於個股的研究是非常有用的，然而在整體方面則是有瑕疵的，而波浪理論則可以加以彌補技術分析中所指的一些指標對於市場所處狀況的研判頗有幫助，同時亦有助於分析當時的市場心理。

隨著各階段波浪走勢發展的時間不同，有剖析界定波浪所處的位階(級次)時則不能太依賴這些技術性指標，而忽略了波浪理論中所存在的一些互換實體原則。

艾略特著重市場的趨勢，認為波浪理論會比經濟面優先反應。但在證券資本市場中，投資機構或者一些投資咨詢顧問和市場分析者，對於股價未來趨勢的預測常常喜歡藉助於一些利率，匯率，通貨膨漲率(或通縮率)等的經濟指標。艾略特認為，如果能簡單地以經濟指標而忽略市場的主要趨勢來作投資決策和行動依據時，則註定會血本無歸的。應該說，根據以往的市場表現，市場本身即是經濟趨向的領先觀察。

儘管在某一個時期，一些經濟方面的因素在某個方面會影響到股價的波動，然而，這層關係並不是永恆不變的。有時候市場跌勢會發生在經濟蕭條回落前，也有的時候，則會相反，市場跌勢會落後於經濟的回落。另一種情況是通貨膨脹或者是經濟緊縮的發生，在某段時期會造成一波多頭的行情，而在某段時間卻會影響市場造成一波空頭行情。對於股價走勢波動的影響，縱然會受到一些額外的支出，信用擴張，赤字和通貨緊縮等的影響，艾略特的波浪理論依然會反應在整個股價波動的走勢上，影響投資者理財因素更會涉及到銀行，商人或政府在處理財務上的決策。由此而言，在所有的活動中，主動因素是互相牽連的，而波浪理論亦正好顯現出大眾的一般心理。

消息面的利多或利空在波浪中的影響度

艾略特認為多頭或空頭市場均依照其一定的步伐前進。大家把當下的新聞訊息視為股市的原動力是不合理的。例如地震或其他的重大突發事件，無論當下影響程度如何，很快就不會具有影響力的。 艾略特認為，影響市場走向的不是新聞本身，而是當時市場所處的位置在那裡而定。同樣的新聞在繁榮期或蕭條期時的影響是不同的。當市場行進方向和一般預期不同時，新聞對股市的影響程度必須視當時市場的心理而定。 在多頭市場第一波時，當時的新聞報導常是悲觀的論調居多，但此時市場則已露出了多頭走勢的徵兆，這在成交量上是可以觀察出來的。而在第三波或第五波的主升上漲期時出現的利多消息只不過當時反映市場的榮景罷了，可視為錦上添花。 當市場走向多頭第五波的末升段時，由於利多消息出盡可感覺趨勢已有反轉的味道，盡管當時市場仍散佈著樂觀的看法時，仍應謹慎應對。 艾略特認為利多消息的出籠往往會在多頭市場第三波和以延伸波出現的第五波中的第三波，以及空頭市場第B波中的第三波中出現，應隨時注意這樣的訊息出現。

艾略特認為，股市是經濟的櫥窗，股市活動能提早反映社會的未來可能變遷，是市場在製造新聞，而非由新聞來創造股市的榮枯。因果關係不要混淆。

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