陶文看台股｜12/23-12/27股市黃曆

《陶文看台股》：（12/23～12/27一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

上週台股出現的高檔震盪的走勢，周線雖然繼續上漲，同時也攀上了一萬二千點之峰，指數再度創新紀錄見到了12125點，距離30年前的12682歷史高點只在咫尺，不過從在上漲31點的周線上出現了長達166點的上影線看來，上週【水火既濟】卦象中的水火交戰現象獲得了應証。

即便是水乳交融的卦象，成交量也攀升，「順勢營造階段財利，積極換手操作」的卦象訊息，卻也同樣符合周線脈絡。

時序進入12月最後一個完整的一週，同時也是歡樂氣息十分活絡的聖誕節喜悅周。

就【風雷益】12月卦的角度觀察，發覺即便市場依舊處於多頭氣氛活絡的狀態，由於卦象中的多空架構進入多方後繼力道不如預期的時段，因此接下來的盤勢最容易呈現的方式將依舊會是高檔震盪。

不過幸運的是，由於卦象中的多空架構排列仍舊有利多方，因此即便上檔有壓，下檔的支撐依舊強勁。