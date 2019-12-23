陶文看台股｜12/23-12/27股市黃曆
【雷澤歸妹】不急不徐，高出低進，順勢換手
《陶文看台股》：（12/23～12/27一週）【易卦、天象】趨勢操作策略
【雷澤歸妹】不急不徐，高出低進，順勢換手。
👉【12/23～12/27一週股市黃曆】
上週台股出現的高檔震盪的走勢，周線雖然繼續上漲，同時也攀上了一萬二千點之峰，指數再度創新紀錄見到了12125點，距離30年前的12682歷史高點只在咫尺，不過從在上漲31點的周線上出現了長達166點的上影線看來，上週【水火既濟】卦象中的水火交戰現象獲得了應証。
上週台股出現的高檔震盪的走勢，周線雖然繼續上漲，同時也攀上了一萬二千點之峰，指數再度創新紀錄見到了12125點，距離30年前的12682歷史高點只在咫尺，不過從在上漲31點的周線上出現了長達166點的上影線看來，上週【水火既濟】卦象中的水火交戰現象獲得了應証。
即便是水乳交融的卦象，成交量也攀升，「順勢營造階段財利，積極換手操作」的卦象訊息，卻也同樣符合周線脈絡。
時序進入12月最後一個完整的一週，同時也是歡樂氣息十分活絡的聖誕節喜悅周。
就【風雷益】12月卦的角度觀察，發覺即便市場依舊處於多頭氣氛活絡的狀態，由於卦象中的多空架構進入多方後繼力道不如預期的時段，因此接下來的盤勢最容易呈現的方式將依舊會是高檔震盪。
不過幸運的是，由於卦象中的多空架構排列仍舊有利多方，因此即便上檔有壓，下檔的支撐依舊強勁。
於是一種訊息值得參考，那就是即便不認同盤勢，也不應該出現反向的思維。
2019年進入尾聲，雖然農曆時段依舊在「豬年」，不過【雷天大壯】年卦中的多空氣息，卻即將進入另一種卦架構中，而相對的趨吉避凶也將會是「換手、換心情與標的」。
而具有市場題材的地價股，容易獲得補漲的機會與空間。
2019年進入尾聲，雖然農曆時段依舊在「豬年」，不過【雷天大壯】年卦中的多空氣息，卻即將進入另一種卦架構中，而相對的趨吉避凶也將會是「換手、換心情與標的」。
而具有市場題材的地價股，容易獲得補漲的機會與空間。
【雷澤歸妹】是本周台股投資求財卦象
卦象中明顯地透露出整理的訊息，對於這一個舉有「亂象」特質的卦象而言，如何調整手中持股與運作策略，的確是本周十分重要的旺財策略。
就卦象中的多空架構角度觀察，雖然主要氣勢依舊在多方，不過多方的動能卻明顯地受到隱藏，這將會是個叫好不叫座的時段。
再加上卦象中的空方壓力出現短線上的能量，因此在這一週選擇逢高調節，納財入袋的投資人將不在少數。
延續此種觀察，就卦象的角度來說，高出低進的確是理想策略，不過需要短線的思維。
就卦象中的多空架構角度觀察，雖然主要氣勢依舊在多方，不過多方的動能卻明顯地受到隱藏，這將會是個叫好不叫座的時段。
再加上卦象中的空方壓力出現短線上的能量，因此在這一週選擇逢高調節，納財入袋的投資人將不在少數。
延續此種觀察，就卦象的角度來說，高出低進的確是理想策略，不過需要短線的思維。
（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）
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