陶文看台股｜台股反彈調節 策略不變

《陶文看台股》：周一（12/23）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火天大有】反彈調節，策略不變。

【股市黃曆】23日星期一

陶文老師日辰開運小叮嚀

根據《農民曆》記載，日值「月破」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖吉凶

火月會相，合相冥王星與土星，這是個吉利的日辰，從天星角度觀察。

不過水星刑剋海王星，許多事情並不是想像中的那麼理所當然。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息

金星寶瓶，展開序幕。

金天刑剋也進入嚴峻期，對於投資求財而言，震盪只是剛剛好而已。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧

上週五股開低震盪反彈未果，最好還是以下跌作收。

【地山謙】的卦象訊息果然如此，因為作人可以謙虛，投資求財就不應該如此，只因為正向運作的原則下，只有向前邁進，沒有所謂的「以退為進」。

今日【股市黃曆】另類觀點

【火天大有】是這一天（12/23一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是大大擁有，是一種豐盛的寫照，只不過這樣的豐盛是需要條件的，因此不宜樂觀過了頭。

對於投資求財而言，自然也是如此。

大盤力爭上游的努力毋庸置疑，不過成效就需要檢視了。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然主要氣勢還是在於多方，不過空方動作與壓力沒有停歇，即便力道有限，不過對於市場心理層面的影響卻是顯著的。

就卦象而言，指數表現仍舊有機會，只是調節納財成為了順勢執行的趨吉避凶策略。

吉利方位：西北方、正西方。

吉利顏色：銀色色、白色、黃色。

吉利數字：6、7、5、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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