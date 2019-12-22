郭修伸｜大選當前恐陷觀望 留意漲多風險

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸

市場分析：

受到中美貿易戰第一階段關稅簽定消息確認，台股持續多頭格局，上周股匯市雙升，指數最高來到12,121.25點，再創近30年新高，惟短線漲幅稍大，19日出現獲利了結賣壓收黑，20日收盤11,959.08點、跌59.82點，成交量放大至1,705.9億元。

目前大盤呈現狹幅向上走勢，消息面變化影響仍存在，但距離台灣總統大選剩下倒數20天左右，台股表現相對有撐，多頭整理格局不變，建議仍需留意漲多拉回整理風險，以及將面臨總統大選1月11日，觀察選後結果與消息面對大盤走向之影響。

觀察重點：

大盤這一周驚驚漲，指數一舉突破12,000點再創新高，與歷史新檔12,682點僅差距約500點，總統大選只剩20多天，投資人近關情怯，加上大盤來到12,000點，投資人也擔心漲多風險，有獲利了結或觀望等待心態，可能使盤勢陷入整理。

基本面不變下，盤勢有撐，明年持續看好科技股5G產業，而今年電子科技股漲幅已大，階段性獲利了結賣壓出籠，漲多拉回整理，有利於休息後再重新上攻，而部分個股評價面偏高，仍需注意風險，但強勢股或具業績支撐的個股，則可於修正後再伺機擇優回補。

投資建議：

中美貿易關稅談判近一周有好消息，中國關稅委員會19日再度公布對美加稅清單的排除商品名單，對於清單所列商品，由本月26日起為期一年不再加徵中國為反制美方301措施所加徵的關稅。同時，中國商務部證實，雙方正針對首階段協議簽署的後續工作，正進行密切溝通，而美方將履行部分取消對中國產品擬加徵和已加徵關稅的相關承諾，顯示正朝良性方向去協議。

產業面上，中美貿易戰影響，部分台商營運具機會也具威脅。台商在美國商品供應鏈多半是供應鏈主力廠商，美國產品進口未來要擺脫中國製造，避免課稅問題，台商多地區布局與彈性將可以提供客戶服務；中國產品則面臨美國對於晶片與精密產品採購受限，中國必須在精密零組件與晶片自建供應鏈，故台商也因此受惠。

因分散生產基地之需求，台商已經開始轉移生產基地，台商將是中美貿易摩擦中受惠國家。投資佈局策略應以國內生產為主或具有分散生產基地之廠商，相對較不受貿易關稅影響，部分廠商生產據點已經搬遷分散，預估將可以減少貿易摩擦所帶來影響。 展望後市，台股中性樂觀整理格局，建議投資以選股不選市為主，明年由5G產業領軍馬首是瞻，投資方向如半導體、DRAM記憶體、IC設計/封裝測試、5G商轉與中國去美化受惠類股，建議挑選科技、電子族群近期回檔有修正者，或具價值面的標的，逢低介入。

延伸閱讀

郭修伸｜盤勢狹幅整理 留意貿易戰、大選動向

郭修伸｜短期氣氛樂觀 留意漲高獲利賣壓



郭修伸｜消息面因素影響 台股區間整理、基本面有撐