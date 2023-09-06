光寶科技以「海湧不息」主題 發揮利他共好串起每一位護海人

迎接暑假戲水旺季，但在海邊踏浪的同時，是否有注意到海洋的哀傷呢？全球最頭痛問題之一「海洋廢棄物（海廢）」，以每年超過500萬噸流入海中，這些大量人造垃圾群，漂浮在海面上，或沉入到海底，甚至在海岸線綿延數公里。

我們生活在海島台灣，對於海洋的想像又會是什麼模樣？「讓海洋可以永續發展，為下一代人共同努力。」這是全球光電產業龍頭光寶科技的願景，也是董事長兼永續長宋明峰堅持的企業使命，作為台灣第一間上市電子公司，永續行動持續新穎且超前。

攜手企業夥伴聯合淨灘、海岸行腳數位紀錄北海岸，到研發全球首創海廢回收塑料，光寶科技發揮以身作則精神，今年8月以「海湧不息」主題，於內科總部「光寶小舖」推出新創選品，預計9、10月讓同仁延續海岸行腳，打造光寶人才的獨特海洋力。

以身作則、攜手眾人！光寶串起企業夥伴聯合護海

2022年9月17日「國際淨灘日」，一場盛大的淨灘行動在北海岸下寮海灘華麗登場。長期投入淨灘的光寶首度號召永續夥伴，包括研華科技、仁寶電腦、三星電子、南亞塑膠、南亞科技，共同為海洋挺身而出。為了讓海洋更貼近生活日常，現場安排「海洋生態親子小教室」，透過現場解說員的趣味走讀，讓永續觀念由下而上，親子同樂也寓教於樂。

藏身在浩浩蕩蕩、超過500人淨灘隊伍中，宋明峰撿拾著海廢保麗龍，「保麗龍經過風化後，容易變成小碎片，也是最容易危害海洋生物的海廢」。事實上，保麗龍價格低、浮力好，是養殖業常用浮具之一，但易磨損破碎而產生微塑膠碎屑、裂解成細小微粒，這些「塑膠微粒」隨著洋流漂移、破壞海洋環境，不只影響海洋生物，更透過食物鏈進入人體，是最麻煩的海洋殺手。

「大家通力合作，永續才能落實。」宋明峰提到，他年輕時生活在過度消費年代，環保及永續意識薄弱，現在集合眾人力量，想得更遠、做得更多，在永續與海洋面前，企業ESG不需要競爭，而要通力合作才能促成聯合淨灘。

光寶科技人資長劉邦亨補充，光寶科技(LITEON)是一個科技及永續的結合體，從自身影響他人，再去影響更多人，透過「利他精神」放大永續影響力，期許為海島台灣帶來改變。

長期投入淨灘的光寶科技於2022年首度號召永續夥伴聯合淨灘，為海挺身而出。圖／業者提供

與荒野協會紀錄海岸憂愁 9月延續海岸行腳培養永續人才

今年5月6日，對於光寶科技而言是極具意義的周末，光寶所有一階主管齊聚北海岸，背著攝影機、走進崎嶇岩岸，從基隆外木山大武崙，走到萬里龜吼漁港，海岸步行全程約4.2公里。此次是光寶科技、荒野保護協會的嶄新合作，透過背包式攝影機，用分工、接力行走方式，紀錄台灣海岸現況，建立寶貴地景數據；根據統計指出，台灣最髒的12處海岸中，超過半數集中北部，堪稱海廢熱區。

「整體環境及氣候變遷的影響，對整個海岸線造成很大傷害。」一位接著一位的光寶一階主管背起攝影機，在凹凸岩岸上，絲毫沒有退卻，甚至賣力彎下腰、掏出藏在岩縫中的垃圾。事實上，「護海精神」融入在光寶的ESG中。自2018年推動「SEA HOPE 看到海洋的希望」專案，就開始積極投入護海行動，而結合科技數位的永續行動，對於光寶絲毫不陌生。

光寶科技總經理邱森彬與一級主管們，背著攝影機、走進崎嶇岩岸，從基隆外木山大武崙，走到萬里龜吼漁港，海岸步行全程約4.2公里。圖／業者提供

透過資料搜集、掌握海岸變化，找到能再幫海洋做些什麼，對海岸線做出哪些貢獻。在深入海岸線的過程中，也讓光寶科技總經理邱森彬特別有感觸，看見各式各樣的海廢，「希望更多人有志一同，給下一代一個乾淨、漂亮的海洋」邱森彬說。

促成光寶、荒野保護協會合作的推手之一是光寶文教基金會執行長張衣宜，她解釋，許多前輩們投入台灣海岸線紀錄，光寶自然不能缺席，除了關注海廢問題，更是幫海岸做健檢，藉由「以身作則」喚醒更多人加入守護海洋行列。

而光寶重視的人才價值之一，在於是否具備「利他的影響力」，包含影響身邊同仁、部門，甚至是整個公司、社會環境，2022年就把「影響力」融入於人才培育，今年5月光寶主管以身作則的海岸行腳，同仁將於9、10月繼續承接精神、延續海岸行腳，打造光寶人才的獨特海洋力。

光寶科技、荒野保護協會的嶄新合作，透過背包式攝影機，用分工、接力的行走方式，紀錄台灣海岸現況，建立寶貴地景數據。圖／業者提供

把海廢變鍵盤滑鼠後 「光寶小舖」8月續推海洋循環小物

不過，淨灘撿完大量垃圾，若仍當成垃圾處理依然無法解決根本問題。台灣氣候聯盟倡議創始會員光寶科技，鎖定海洋廢棄保麗龍，研發「循環經濟」解方，透過企業力量，改善海洋污染問題。藉由與地方政府、社會企業及研究機構合作，自2021年研發海廢回收塑料LGS-7505，將海洋廢棄保麗龍處理，透過改質的技術，打造成再生塑料，讓「海廢保麗龍」華麗變身為鍵盤、滑鼠。

面對台灣2050淨零碳排目標，低碳產品和循環經濟，將是加速淨零方式，光寶除了要求自身產品持續減碳，也協助旗下供應鏈綠色轉型，共同一起加入減碳行動的行列。

此外，光寶今年春季甫開幕的企業品牌店「光寶小舖 LITEON Collection」則選在內湖科技園區企業總部，採虛實整合通路設計，並以「山川共生」為主題，更讓社會企業NGO夥伴參與，讓正向價值與理念成就更多的社會共好。

今年8月，將以「海湧不息」為主題，與新創團隊合作，推出各式各樣的特色循環選品，包括把廢棄蚵殼再製的「蚵瓷」、獲環保署認證的「環保塑木造型拇指琴」、用海廢漁網浮子製作的「海漂魚磁鐵」、結合地方創生的「太平藍蠶絲巾/領帶」，讓更多人看見與響應，一起成為海洋的守護者。

「護海精神」早已融入光寶的ESG中，從以身作則，到攜手眾人，影響更多人成為「護海人」行列。圖／業者提供

為「海有明天」一起努力 任何人都可以是「護海人」

聯合國定義，海廢是「遭人為處置、丟棄、或遺棄進入海岸或海洋環境的任何持久性、人造或加工的固體。」此外，聯合國世界海洋會議曾指出，每分鐘都有幾乎1噸垃圾被倒進海洋，若不採取行動，2050年海洋塑膠會比魚還多。

近年，海洋廢棄物問題廣受關注，淨灘成為守護海洋最簡單方式，卻無法解決根本問題。光寶科技從看見到行動，並結合企業核心職能，將「護海」DNA注入企業使命，更回應聯合國永續發展目標SDGs 14的「永續海洋與保育」。 面對數以萬計的海廢，或許無法立即消除，但可以預期的是，若有更多為海洋挺身而出的企業，海洋終有永續發展的一天，如同光寶堅持的「以身作則、攜手眾人」精神，影響更多人成為「護海人」行列。 https://fb.watch/mU9HhYcE2B/?mibextid=cr9u03