奈米貴金屬 遠紅外線能量轉化裝置

專利說明：

本發明係一種能長效提升燃料能量效率之奈米貴金屬遠紅外線能量轉化裝置及其製作方法，該方法係利用溫差作用所產生的滲透效應，使得一含奈米鉑金粒子、遠紅外線粒子及介質粒子的水溶液能順利地滲入至由多孔性材料製成之一能量轉化材料或裝置表面及孔洞中，以在該能量轉化材料或裝置經高溫處理而完全乾燥後，能在其表面及孔洞中形成一層含奈米鉑金粒子及遠紅外線粒子之複合薄膜，使得該能量轉化材料或裝置被安裝至各式內燃機之燃料供應管路時，該複合薄膜所產生之遠紅外線能對流經其中之燃料，長效地執行高效能量轉化處理，俟呈長鏈狀碳氫化合物之燃料分子被裂解成短鏈狀燃料分子後，始依序被饋入至各該內燃機之燃燒室，進行燃燒，以令該燃料能發揮最佳的燃燒效率。

運用卓越獨家配方之奈米材料製造與分散技術，將高劑量奈米複合貴金屬均勻分散於球型載體上，發揮其爆發型動力表現、環保、清淨以及活化之全方位功效。奈米材料特性：

鉑：利用鉑系金屬在燃料電池中的反應現象，將金屬觸媒以特殊的製程加工並附著於陶珠上，使其提高馬力的表現。

鈰：奈米級顆粒可提高燃燒效率避免碳化物的形成，減少積碳同時降低燃料的消耗。

黃金：奈米黃金顆粒具有捕捉氧氣功能，使汽/柴油增加氧氣量充份燃燒，減少廢氣產生。

奈米鉑金/黃金/鈰粒子、遠紅外線粒子及介質粒子的溶入陶珠後，其所產生之遠紅外線能對燃料，長效地執行高效能量轉化處理,將長鏈狀碳氫化合物之燃料分子被裂解成短鏈狀燃料分子後，始依序被饋入至內燃機之燃燒室，進行燃燒，以令該燃料能發揮最佳的燃燒效率。