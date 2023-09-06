華苓科技Secorion資安獵捕平台亮相

「2023國際半導體展SEMICON TAIWAN」9月6日於台北南港展覽館揭開序幕，華苓首度參與此年度盛事，並於會中展示最新半導體解決方案「Secorion資安獵捕平台(以下簡稱Secorion)」，號角已然響起，華苓也將正式搶灘半導體供應鏈資安之防護領域。

從資安快篩到資安獵捕平台 華苓穩步拉長資安戰線

華苓深耕台灣軟體界 20 餘年，一直以來以專業著稱，近來也陸續主導IC 晶片及 OT 工業控制主動式資安防禦快篩、IT 資安監控快篩平台與物聯網整體防護方案評測等資安服務；在發展資安產品同時，也積極參與產業資安組織運作，現也為SEMI國際半導體產業協會中半導體資安委員會的成員之一，今年華苓也取得ISO27001資訊安全管理系統標準之驗證，意昧著華苓無論對內運作企業體質、對外服務的產品利器，都將遵循資安之標準與規範，故方能成為企業值得信賴的資安服務業者。

華苓、啓碁、安聖、六域鏈攜手合作，Secorion拉起企業資安防線

危機便是轉機，而轉機也將帶來新一波商業機會，華苓、啟碁、安聖與六域鏈看準此市場發展性，集結單位所長打造出「Secorion資安獵捕平台」。華苓，專注在流程、合規檢核之服務，確保事件連結與企業活動符合資安規範要求；啓碁科技為尖端通訊產品設計、研發與製造的專業領導廠商，提供基於AIoT設備管理雲的WNC AI Security 資安即服務平台，通過實時監控、深度資安情報和分析與高效反應與協作，協助企業即時精確識別與解決潛在的網路威脅與漏洞；安聖，打造了威脅獵捕人工智慧核心引擎，致力於資安威脅獵捕運營，及早識別和對潛在風險觸發應對辦法；六域鏈，對事件資料進行存證，搭配資安保險，提升企業資訊安全，降低威脅風險。

Secorion主要鎖定半導體產業，並由華苓為首領軍，以資安獵人作為產品研發理念，為處處風險世界打造一套宛如獵人般，擁有絕佳嗅覺與靈敏身手的資安平台；靈活且創新的資安服務模式，提供全程支持，從合規性到威脅獵捕，滿足客戶的多樣需求，為半導體、供應鏈豎起安全防護盾，有信心應對不斷變化的資安挑戰，確保數位世界的安全與穩定。

Comxper企業合規平台同步亮相

在資安防護方案之外，華苓另一項新產品「Comxper企業合規平台」在今天活動中同步亮相。Comxper是通用型的企業合規作業解決方案，適用於各類準則導入(ISO系列、ISMS、IFRS、SEMI E187/E188、PIC/S GMP…)的日常落實。合規是企業ESG及聲譽的展現，但如何做才能符合行業規範、國際標準、政府法規，往往過於抽象或難以舉證。Comxper協助合規推動小組依照條文，執行任務編組、目標管理、自檢表、矯正流程、事件追蹤、文件控管、稽核舉證等具體步驟，並在取得認證後，持續提升企業營運績效。