竣盟科技國際半導體展展出SEMI E187卓越成果 獲陳建仁院長讚許

半導體產業是台灣經濟的重要支柱，面對日益加劇的資安風險，身為資安領域先鋒的竣盟科技，不僅協助半導體設備大廠東捷科技打造出台灣第一台符合SEMI E187規範的機台，於今(6)日至8日連三天假南港展覽館2館1F的半導體產業指標國際展會中的SECPAAS資安主題館公開展出，備受政府及企業高度矚目。

竣盟科技在該展會中展示最新資安技術和成功案例，特別於「SECPAAS資安主題館」內，重點展出其針對半導體產業的先進資安解決方案。行政院長陳建仁也親臨竣盟科技展位參觀，對該公司在接軌國際標準以及守護台灣經濟命脈方面表達高度的肯定與讚揚。

「近年來，資安事件頻傳，半導體產業的資安風險日益加劇。」竣盟科技總經理鄭加海表示，作為台灣的資安領頭羊，有責任也有能力守護台灣的經濟命脈。而與東捷科技的成功合作，不僅提升台灣產業的資安水準，也確保生產設備完全符合國際標準，為未來搶占更多國際商機鋪路。

竣盟科技不僅於半導體展的SECPAAS資安主題館展出，鄭加海也代表公司接受數位發展部頒發SEMI E187合格性驗證證書(VoC)獎勵，且在SEMI E187合規實務經驗分享會中，向現場來賓揭露竣盟科技的專業與獨到之處。

鄭加海在接受數位發展部頒發的SEMI E187合格性驗證證書(VoC)時表示：「我們要讓全世界知道，台灣半導體產業不僅技術領先，資安防護也是世界一流。竣盟科技將持續站在最前線，與各大企業共同努力，確保我國技術和經濟利益得到最佳保障。」

竣盟科技為推進台灣廣大智慧製造產業的資安合規，更計畫年底前上線「資安合規企業自評表」，此舉讓各企業能自我評估其資安狀態，並在必要時尋求專業協助，以確保持續的安全與合規。

此次展會聚焦於半導體產業的資安風險和防護策略。竣盟科技希望透過此次展覽，讓更多民眾能深入了解資安的重要性，並實際體驗竣盟科技在資安領域的專業及貢獻。