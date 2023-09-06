逢甲大學林昱成教授榮獲2023未來科技獎 打造Made in Taiwan智慧電子避震系統

由國科會、中央研究院、教育部、衛生福利部主辦之「2023未來科技獎」近期公布得獎名單，逢甲大學自動控制工程學系林昱成教授所領導的團隊以「駕馭超進化之智慧電子避震系統」技術脫穎而出，榮獲2023未來科技獎。

林昱成教授團隊，除了逢甲大學的洪三山教授、林維崙教授外，還包括臺北科技大學陳文輝教授、尤正吉教授及中原大學陳世綸教授共6位師長跨領域合作，並鏈結國內車輛相關業者奇美車電、奕兆綠能、品秀科技、思渤科技及開發工業共同合作，將知識實用化，應用人工智慧感知與決策技術，成功開發一套具車規之全國產化之「智慧電子避震系統」，不僅可提前感知前方道路缺陷(包含坑洞、減速坡、積水、人孔蓋等等)，自適應調整空氣彈簧與電磁閥可調阻尼，有效提升車輛舒適度表現，而當感知到前方道路積水與濕滑路面時，能透過主動自適應的懸吊調控，改變各輪之正向力分佈，有效增加濕滑路面下的車輛穩定性與安全性。

林昱成教授表示，該項成果零組件與控制器均完全由國內自主研發，目前已完成實車搭載與功能測試，團隊已與國內外多家汽車製造商技術合作，期能將該技術轉化為產品，並期待在未來能夠推廣到更多領域。

2023未來科技獎線上展將於10月6日起上線；10月12日至14日則是在台灣創新技術博覽會（TIE Expo）實體展出所有得獎作品，歡迎社會大眾至現場進一步了解與體驗這些科技的魅力。

歡迎相關企業先進對此技術欲進一步了解或洽談合作，請逕洽逢甲大學產學營運與推廣處 林煜宜經理(04-24517250轉6831；yuyilin＠o365.fcu.edu.tw)