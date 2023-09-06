達勝積極拓展AI、電動車散熱PI商機

聚醯亞胺薄膜(PI)專業製造商達勝科技(7419)，以創新的微笑曲線商業模式，透過自主研發自有專利的厚型、利基型差異化、特殊高功能性之PI產品系列，一步一步從電源供應器、軟板補強板、電子及汽車特殊應用材料，邁向AI伺服器、電動車電池、電動車充電系統、手機、5G通訊、發電業、柔性顯示器/太陽能、及IC封裝軟板等散熱、絕緣新興應用。

在破壞式創新策略思維下，聚醯亞胺膜中小型規模廠達勝科技，避開美、日、韓、台大廠主攻的1mil規格主流軟板基材應用，聚焦大廠不做，小廠無法做的1/2mil及2mil~9mil少量多樣差異化PI，再以特殊高功能產品進入高利潤市場，隨著黑色不透光系列、散熱型系列、人造石墨片、透明系列等PI陸續推出上市，以及二廠120噸新產能完成量產準備，今年達勝積極拓展各式散熱、絕緣應用商機。

聚醯亞胺(PI)薄膜為耐熱性佳的高分子薄膜，具優異的物理，化學、電性特性，操作溫度範圍寬廣(從-269℃~260℃，短時間操作最高達400℃)，可抗原子輻射，是目前高分子材料中具最佳性能與耐溫性。達勝的PI產品系列符合ROHS規範且不含鹵素，1/2/3/5/7/9mil標準型PI專用於發電機、電線電纜、電容器等絕緣層；各類FPCB絕緣層；壓敏黏合膠帶基底材料，如F46(FEP)；IC峰樁用耐熱薄膜

達勝的PIT散熱型聚醯亞胺膜，提供絕佳的散熱特性、電氣性能和機械韌性，可用於電子與汽車的特殊應用材料，導熱性能使電子組件生產時獲得較佳的控制與管理，熱傳導≧0.37 W/m·K。PIT系列有1/1.5/2/3/4mil系列，適用於絕緣墊片(散熱片)、電源供應器、加熱器電路、陶瓷板更換。

PIT散熱型聚醯亞胺膜作為耐高溫熱處理材料，具有優異的熱阻抗、可承受高電壓、高介電強度、非常耐用，傳統用於電源供應器、功率半導體、電機控制等散熱、絕緣材料。並可用於電動車電池、電動車充電(400V/800V快充，最大350kW充電功率)、水冷或氣冷等冷卻器散熱。

人造石墨片(Graphite Sheet)是由PI製備，經高溫碳化、石墨化後製成，人造石墨片具薄型化、輕量化、與高熱傳導等特性，適用具空間局限性的3C電子產品，作為熱管理元件，或與傳統散熱元件整合成散熱模組。其X-Y軸導熱係數可達1,500W/m･k以上，為銅、鋁的3倍以上，在Z軸導熱係數僅5~20W/m･K，又有很好的隔熱與均熱效果。優點為，1.經簡易加工(雙面膠與絕緣材料)，可裁切不同形狀，量產性佳。2.重量輕，約為銅的五分之一。3.符合各種歐盟環保指令。主要應用，網路通訊產業、3C電子產品、各式散熱模組。達勝在垂直整合，完整掌握人造石墨片製備PI之材料配方、產品設計與燒結製程技術後，今年規劃擴廠及大幅擴充人造石墨片之碳化、石墨化產能。

在「全球關鍵材料的最佳合作夥伴」願景目標下，成立十九年的達勝，研發團隊已開發出各類特殊高功能之前瞻創新PI材料系列，包括，FPC材料、耐高溫熱處理材料(石墨烯紙)、柔性顯示器(OLED)材料、柔性太陽能材料、柔性照明材料等，部分已陸續出貨與營收挹注，短期內達勝將迎來AI伺服器、電動車/充電、摺疊顯示器等散熱、柔性透明應用商機。