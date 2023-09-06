晶彩科技新一代AI AOI技術搶搭半導體先進封裝商機

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展將於9/6盛大登場! 晶彩科技(3535)今年的展會中將展示其新一代AI AOI應用在晶圓外觀檢/封測(CP/FT)、扇出型封裝Die First與RDL First製程以及先進顯示器(Micro LED與Micro OLED)製程中相關的檢量測解決方案(攤位號碼：K2564)。

晶彩科技所開發的新一代Wafer AI AOI擁有即檢即拍即分類的強大功能，可進行次微米等級的晶圓外觀及CP/FT扎針後針痕缺陷檢測，並於檢測完成缺陷檢測的同時，同步完成了缺陷分類與缺陷彩圖照片留存輸出，可大幅縮減人員複判作業時間，高效省時低誤檢，提供給客戶不同於傳統AOI的全新體驗。

另一方面，晶彩科技也搶搭先進封裝商機，推出應用在扇出型晶圓與面板級封裝(FOWLP/FOPLP)Die First/Die Face up製程中的Die location量測機，由於晶片轉移至圓形或是矩形Carrier上進行重新建構放置後，位於Carrier上的晶片位置偏移與旋轉狀況需要能被準確量測，而晶彩科技運用其獨有的AI所推出的Die Location量測機，可針對晶片重放置於Carrier上的位置狀況進行全新快速檢知及精準量測，並提供即時量測結果給光罩式或是數位無光罩式曝光機進行曝光線路的位置補償。而對應扇出型面板級當中RDL First/Face down製程，晶彩科技則推出了搭載了AI即時檢測功能的FOPLP RDL Fine Line AOI，除了可克服多層RDL與透明介電層堆疊造成的誤檢干擾，更可達到 2微米細微線路檢測要求。

另外，在Micro LED及Micro OLED新型顯示技術領域，晶彩科技也持續深耕佈局推出一系列對應Micro LED晶粒與基板、Micro OLED封裝前後的AI即時檢量測設備，可同時滿足缺陷檢測與高精度晶粒位置量測需求。

晶彩科技透過領先同業的AI即時檢量測技術持續與龍頭廠客開拓更多的合作機會，展望未來，晶彩科技將繼續堅守技術創新，跨足不同領域的合作，為客戶提供高品質的檢測和測量服務。