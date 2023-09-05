2023台灣設計展 10月6日開展

首次開箱新北市美術館 超過百位設計師圈起新北設計力

「2023台灣設計展」由經濟部及新北市政府共同辦理，9月5日經濟部林全能次長、新北市侯友宜市長共同主持展前記者會，說明今年設計展亮點。展覽主題為「Ｏ起來」，邀請超過百位設計師共同勾勒出新北在地意象，同時展現群力共築的設計精神。主展區以新北市美術館為核心，延伸至鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊，並規劃新北捷運環狀線作為衛星展區，同時結合新北各個行政區藝文展演共同響應，歡迎民眾雙十連假前往參觀，感受新北市設計翻轉的魅力。

經濟部林全能次長在致詞時表示，經濟部自2003年起推動台灣設計展，從初始將閒置場域空間再利用、活化的「活化在地場域」階段，2014年進入透過設計扶植地方產業，提升產業附加價值的「整合地方特色」階段，2020年起將設計應用在地方文化、公共建設等領域的「設計導入城市治理」階段，希望透過台灣設計展辦理，讓大家不僅可以看到設計帶來的價值，也將設計觀念落實在產業，落實在日常生活中。今年設計展首次在新北市舉辦，包括五大展區、衛星展區5個站點，也首次在捷運環狀線策展，並將設計改造後的場域開放，以設計為出發，呈現出城市發展中的真善美，期望大家前往參觀、體驗。

經濟部與新北市政府於9月5日舉辦「2023台灣設計展」展前記者會，經濟部林全能次長致詞提到，設計展呈現出城市發展中的真善美，期望大家前往參觀、體驗。圖／工業局提供

台灣設計展五大展區介紹如下：

主展區：以新北市美術館為核心，精心策劃14個主題展及精彩活動，例如在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等。其中1、「@®©」由青沐設計和東海醫院策劃，剖析製造業過程，包含塑膠、金屬、衛浴、燈飾、重機、鐘錶等各產業，並探索傳產轉型升級的變化。2、「透新北」由樸實創意規劃，呈現新北生活產業的多樣面貌。3、「福爾摩沙O號」由Plan b所規劃，以營造一座太空船的沉浸感，展示多項導入循環設計概念之輔導產品，邀請觀眾思索有限資源如何循環利用。4、「接力，棒！」由ADC STUDIO以大隊接力賽的意象，生動呈現鶯歌陶瓷業代代相傳、不斷前進的精采故事。5、「產地開放日」由鶯歌在地業者陶次瓦代代合作會所發起，推出打開工廠、鶯歌宴、工藝體驗、鶯歌20選特色選物，同步呈現T22設計振興地方產業計畫深耕鶯歌多年所帶動的成果。

衛星展區：以新北市府一樓大廳延伸的捷運環狀線新北產業園區、頭前庄、板橋、景安及十四張站5個站點為展場，以微型展方式，設計角度詮釋在地特色。

品味漫遊：精心整理出129條、154場次的「新北哩賀」文化行旅漫遊路線，幫助旅人上山下海，探索新北29區迷人風景。

設計響應：推出新北29區多樣展覽、活動，從地方故事、農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，讓設計展能量滲透各地。

城市再造展：展現近年設計導入新北城市治理的亮眼成果，包含校園、公園、市場、漁港、衛生所等市民生活場域再設計，以及候車亭改造、建構人本交通等以人為本的城市設計轉型成果。

展前記者會特別精選多組亮點展品，呈現食衣住行育樂各產業設計導入成果，包括臺灣茶酒系列（新北地酒）產品及包裝設計成果、艾瑪絲養髮淨化館空間設計、T22計畫鶯歌產地選品、循環材料再製之布包及家具等，呈現新北市產物不同設計面向的導入成果。

今年台灣設計展在新北！展覽將於10月6日正式登場，每天晚上6點起有新北市美術館光影展演，10月7日、8日假日加碼夜間煙火演出，展期橫跨國慶連假，展至10月22日。讓大家有更充足時間好好逛展。今年10月，歡迎跳入新北設計圈，一起成為設計圈內人！