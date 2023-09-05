疫後首發拉丁美洲拓銷團 強化南美區域經貿拓展

由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「2023年拉丁美洲拓銷團」，於8月底啟航，協助我國業者開拓哥倫比亞、巴西、阿根廷及智利等四國拉丁美洲市場。8月24日先於臺北辦理哥倫比亞站視訊洽談會後，貿協率領14家我國機械、汽機車電子、照明、能源、美容等業者，於8月30日至9月11日前往巴西、阿根廷及智利，進行一對一貿易洽談與產業考察。哥倫比亞線上洽談及巴西站貿易洽談會，共有132家國外買主參與，與我國業者完成187場次洽談。

外貿協會表示，疫情後首次以實體辦理的巴西洽談會受到臺巴各界高度重視，我國駐聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中親臨活動會場致詞，期許透過本實體活動，強化雙方的貿易機會。巴西台灣貿易中心主任施懿倫表示，巴西與臺灣的產業互補，更是相互合作的重要夥伴。巴西機械進口商業同業公會（ABIMEI）理事長Ennio Crispino指出，臺灣企業在產品品質、技術人員、以及客製化服務方面都有優異表現，引進臺灣產品和技術，有助於提升巴西整體產業水準和標準。巴西物聯網協會（ABINC）理事長Paulo José Spaccaquerche則說明，物聯網相關產品和技術向來是臺灣的優勢領域，本次活動有效加強該協會會員與臺灣企業的交流。巴西Sergipe州議會辦公室主任Davi Calazans則期待臺巴未來有更多貿易互動。

洽談現場除了巴西東南部前來洽談的買主之外，更有自塞阿拉州（Ceara）及首府巴西利亞遠到而來的買主。巴西通訊電子及政府採購廠Daten、消費電子進口銷售商Groupo Multi集團、電子零組件製造商Intelbras、家電領導品牌Elgin亦派代表參加洽談會。

該團另參訪成立超過35年的巴西大型不銹鋼經銷商Elinox，該商為巴國不銹鋼板材、棒材、管材等分銷領域的標杆企業，客戶遍及全國並服務數千名客戶，特別對我國鋼捲分條機等機械深感興趣。Tsong Cherng Maq為我僑胞經營之機器製造商，致力製造優質射出塑膠機，並提供技術和维修的支援，該業者代表更與本團團員交流經營巴西市場之經驗並提供寶貴建議。

外貿協會指出，巴西是拉丁美洲和南半球最大的經濟體，同時也是整個美洲第三大經濟體，僅次於美國與加拿大。人口超過2.14 億，是世界上面積第五大和人口第六大國，許多汽車製造如通用、大眾、本田、豐田、現代等國際企業皆選擇在巴西設廠，更是我國企業不可錯過的重要目標拓銷市場。