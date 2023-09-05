永續創新奠AI大數據基石 東京威力科創驚豔國際半導體展

世界引頸期盼的AI應用，伴隨海量數據運算需求，半導體晶片的尺寸不斷縮小、製程越來越精密，其設備及所需的科技也持續推陳出新。Tokyo Electron(TEL)做為全球領先的半導體製造設備商，深知半導體製造設備是AI發展的關鍵驅動力，致力於為客戶提供最好的產品及技術服務，讓更便利的未來生活從想像付諸實現。

有鑑於推動AI的重大使命，Tokyo Electron(TEL)在台子公司東京威力科創，在2023國際半導體展也不缺席，TEL集團總裁暨執行長河合利樹特別來台，於大師論壇分享有關半導體創新及世界的共享價值。

河合利樹執行長表示：「半導體產業的市場在2022年來到5740億美元，我們預期在2030年更將幾乎翻倍，超過1兆美元的市場價值；但人們也擔心將帶來巨大的能源消耗。因此Green x Digital正是我們所需要的。做為全球領先的半導體製造設備商，我們認為數位化和脫碳應該成為世界的共享價值觀。」

此外，東京威力科創技術長(CTO)洛彼得Peter Loewenhardt也參與此次IC Forum，將分享TEL半導體製造設備的最新技術。包含雷射晶邊修整系統(UlucusTM L)，它大量減少純淨水的使用及粉塵、廢水的排放。洛彼得也將討論最新微影技術如何減少所需的EUV曝光次數，以節省電力及降低成本；極低溫蝕刻技術，利用極低的溫度，提高高深寬比蝕刻的速度及精確度。IC Forum將在9/8（五）登場，洛彼得的精彩演講值得期待。

東京威力科創股份有限公司是Tokyo Electron(TEL)的台灣子公司，成立於1996年，於新竹科學園區設立總部，並於北中南各地設置辦公室，將半導體製造設備的高科技服務在地深耕。東京威力科創總裁張天豪表示：「我們非常重視台灣的客戶，並致力提供確實可靠服務，我們除了成立台灣技術中心、台灣訓練中心，更預計在2024年底啟用台南營運中心，我們預期，半導體製造設備市場將邁向兩年累計2,000億美元的規模。東京威力科創早已做足準備。」

東京威力科創承襲TEL集團，實踐數位化和脫碳並行的理念，致力於永續措施，實現2050年淨零碳排的目標。TEL將繼續秉持Best Products和Best Technical Service的高標準，和客戶一起追求半導體技術創新，共同實現數位化以及脫碳。今年是Tokyo Electron(TEL)成立60周年，我們以此里程碑為新的起點，進一步挑戰和創新，為理想的社會發展作出貢獻。