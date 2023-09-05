花蓮投資永續國際論壇登場 國際大廠齊聚花蓮

面對ESG海嘯，全球正在加快淨零行動，花蓮縣政府率全國之先攜手歐洲商業協會共同在9月8日主辦「投資花蓮 投資永續國際論壇」，近20家歐商會成員代表、企業大廠、綠色科技新創齊聚花蓮，從綠能科技到永續行動，展開一場永續對話。論壇中更以花蓮永續願景樹作開場，宣示花蓮與正全世界一起淨零減碳。

永續低碳是全球共同目標，也是極大巿場商機。配合2050年淨零目標，政府2024年針對年排放量超過2.5萬課徵碳費，綠色轉型成為企業的「重中之重」，帶動綠能產業碳權、偱環經濟，自然生態等碳權商機，因為未來最影響力的產業，就是能幫成功實現零碳的企業，花蓮舉辦此次論壇希望成為推動永續標竿縣巿。



事實上，在永續大潮下，對擁有大面積的平原綠林及海洋藍碳資源，優質有機的小農產品，卻是一個絕佳契機。花蓮縣縣長徐榛蔚強調，在跨產業永續行動中，花蓮正在創造低碳永續經濟典範，因此透過這場投續永續國際論壇，與全球同樣重視永續的歐商企業、在地企業大廠及綠色新創展開永續對話、一起投資花蓮、投資永續。



「碳排若不歸零，我們擁有的一切也會歸零!」在這場永續國際論壇中、中華紙漿董事長黃鯤雄分享企業永續責任與經濟偱環、台灣水泥永續長葉毓君將就台泥DAKA經驗分享企業如何從生態、低碳生活及綠色能源與在地共創永續；DTA 數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、遠傳電信執行副總胡德民、則以科技的角度分享如何以數位科技助攻產業轉型及永續發展。

永續不僅是行動，更是落實在生活中的態度。家樂福基金會執行長蘇小真、家居北亞區供應商開發經理莊芷菱、優衣庫永續經理蕭斐璠，皆在論壇中分享ESG 企業永續行動之創新及實行，並有意在花蓮找尋永續合作夥伴；而推動低碳行動的歐商會理事長尹容出席此論壇與縣長花蓮縣縣長徐榛蔚，國內外大廠與世界一起淨零減碳。

位處太平洋環帶的花蓮、擁有發展地熱及綠電的本錢，論壇中倍速羅得公司董事長黃天德、已在花蓮投資地熱產業，論壇中他分享如何藉由綠電投資加速產業轉型及永續發展；德國艾納康董事總經理黎森分享陸域風電、離岸風電對產業淨零的貢獻，並評估投資花蓮的可行性。

發展永續、循環經濟需要更多創新，花蓮縣府與聯合創新加速器及綠色科技創新聯盟合作，邀請近30家ESG綠色科技、元宇宙新媒體、健康照護、智慧農業等領域新創團隊9月7日一起踩線拜訪花蓮企業，共創永續商機，現場還有近10個家優秀新創展示永續及智慧解決方案。報名網址

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