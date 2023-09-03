鋐菱展出世界首創電動空氣垃圾車

面對全球暖化，為拯救地球，世界各國節能減碳共同追求的目標，正在積極進行中，甚至於達到零碳計劃，鋐菱汽車公司為全球排碳量，推出世界首創電動空氣垃圾車，正在工商時報台中自動化機械暨智慧製造展出於4日止，對於碳費、碳稅、碳排等，專業偵測並集中收回，避免空氣遭到污染，還給地球乾淨空氣環境。

鋐菱汽車表示，全球工業林立及各種有形與無形中造成空氣污染，產生有害氣體散佈在空氣中，造成空氣污染，影響全世界。鋐菱推出世界首創電動空氣垃圾車，偵測並碳捕捉，達到碳中和、淨零樂生活，地球永續環境零碳目標。

依據巴黎協定：把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準上低於2℃之內，並努力在氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃內，同時認識這大大減少氣候變遷的風險和影響。提高是應氣候變化不利影響的能力，並以不威脅糧食生產的方式增強氣候抗禦力和溫室氣體低排放發展。使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應型發展路徑。

鋐菱推出世界首創電動空氣垃圾車，針對污染氣體來源及排放量濃度偵測：FCs氯氟碳化物，費加羅氣體傳感器，包括：冷媒、殺蟲、發泡劑、清潔劑等．CO2(二氧化碳)，二氧化碳偵測器，包括：燃燒煤炭、石油、天然氣、燃料等。N2O(氧化亞氮)，氣相層析儀(GC)、紅外線光譜儀(FTIR)，包括：笑氣、農業廢水處理、化石燃燒、化工流程。PM2.5，空氣質量偵測儀，包括：石化燃料、工業排放、移動源燃燒廢氣等。洽詢電話：04-24938998。