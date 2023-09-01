看好泰國新能源商機 貿協領軍參加2023年泰國智慧能源週

瞄準泰國電動車及再生能源的強勁發展潛力，經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組臺灣館，率11家電動車、再生能源以及水工程的臺灣業者，首次參加今（2023）年8月30日至9月1日在曼谷舉行的「泰國再生能源週（ASEAN Sustainable Energy Week）」，加深與泰國及東協市場的連結。

素有「東方底特律」稱號的泰國，不僅是東南亞重點汽車市場，更是各國品牌在東南亞的製造出口基地，加上泰國電動車銷量（乘用車400%、巴士700%）爆炸性成長，充電站及電動車週邊設備商機可期。

臺灣館中，逆變器大廠旭準科技除展出逆變器外，瞄準泰國電動車成長趨勢展出電動車DC充電樁；兆曜綠能也展出車用與電動車充電設備線束及連接器，希望能藉此接觸泰國當地車廠。

而泰國政府目標於2036年將再生能源比例提升至30%，亞洲糧倉的泰國因農作物豐富，是發展生質能源的最佳環境，與太陽能、風電並列三大再生能源發展重點，透過智慧化電網及導入先進能源管理技術，將加速產業迎合全球減碳趨勢。

本次展覽中，臺灣館聚集再生能源與環保設備的領導業者，旭東環保展出獨有技術的水上太陽能系統，慧景科技的太陽能電廠智慧管理系統，長利科技與德國知名電機廠合作開發的儲能櫃，中興大學創新研發的農業生質能電網；深耕東南亞市場的萬年清推出工業汙水處理方案，工研院材化所的淨水系統，以及銨陞興業的工業閥門。

展覽期間泰國自然資源與環境部率東協國家相關部門，指定參觀臺灣館與士林電機及旭然國際洽談，士林電機本次主要展出150kW電動車動力系統，吸引多國車輛相關產業大廠前來交流；旭然國際的工業淨水設備獲得數家駐泰日商前來詢問，可望建立後續合作機會，拓展市場。

「泰國曼谷國際再生能源週ASEAN Sustainable Energy Week, ASEW」是以再生能源及相關技術為核心的展覽，因應全球趨勢及國內產業發展需求，ASEW結合電動車展、水展，成為東協地區最大的環保綜合展。今年共超過50國1,200家業者展出，預計逾25,000來自泰國、新加坡、馬來西亞等地的專業買家參加。受惠於泰國政策支持及民間電廠蓬勃發展，本屆展覽以太陽能相關展出最為熱絡，特別是結合電網管理、儲能及電動車充電的系統整合方案；水工程方面則以工業淨水及汙水處理相關展出最受觀展買主關注。

今年外貿協會規劃的綠色產品推廣活動還有10月「印度臺灣形象展」的「淨零碳排主題館」，而明（2024）年3月「日本智慧能源週」也熱烈徵展中，持續協助再生能源與環保設備的臺灣企業開拓海外市場。相關資訊請至活動匯網站查看（https://info.taiwantrade.com/），歡迎有興趣的業者踴躍報名。