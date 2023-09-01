施耐德電機、碩成電子聯推採用鋰鐵電池的不斷電系統

高效率、精巧且具成本效益 助製造業領先達到碳中和

當國際品牌大廠紛紛宣示加入RE100，台灣身為全球主要的半導體產業、製造業中心之一，如何接軌國際大廠、加入綠色供應鏈成為重要課題，如何提升「電力使用效率」在這場綠色製造革命中工廠、產線扮演著關鍵角色。隨著全球能源需求的不斷增長和環保意識的提高，能源儲存技術逐漸成為能源產業的關注焦點。

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric聯手碩成電子，最新推出採用磷酸鋰鐵電池的Galaxy VL系列不斷電系統，不僅擁有業界極低故障率，在專利eConversion模式下更能夠使運轉效率提升達99%，搭配碩成電子的Gallant系列鋰鐵電池，從鋰鐵電池的安全性、高熱穩定性和優異的循環壽命，兩方聯手引起了業界的廣泛關注，將能解決科技大廠、用電大戶、中小企業等電力永續的目標，進而協助客戶建置更安全穩定的綠色機房，並降低營運成本，三年省下的電費大約為一台不斷電系統的建置成本，目前已有實際案例正在進行，在綠色能源市場推行上，Galaxy VL系列不斷電系統與Gallant系列鋰鐵電池搭配的效能，是關鍵減碳解決方案。

施耐德電機關鍵電力與永續事業部總經理黃建棠表示，「施耐德電機非常看好鋰鐵電池相關應用未來發展，鋰鐵電池不但壽命長且回收方便更加環保。對半導體產業、製造業來說，為了加速佈局綠色製造，採用創新整合電力系統技術無疑是企業未來達到永續經營目標的重要策略。我們與碩成合作開發的磷酸鋰鐵電池Galaxy VL系列不斷電系統目前已成功在許多半導體與科技大廠中實際上線運轉。」

碩成電子總經理季振興說，「碩成電子在台灣綠能市場耕耘超過十載，很高興我們的Gallant系列鋰鐵電池能夠整合於施耐德電機UPS系統上，讓我們與施耐德電機從供應商雙向昇華為策略夥伴。碩成電子擁有從案場設計、工程規劃、系統工程維保的專業一條龍服務，讓客戶使用的每一度電，都在減碳大道上為產業植入ESG永續心力。」

碩成電子Gallant系列鋰鐵電池專為UPS及其他電力備援需求而設計，能夠在關鍵時刻提供穩定可靠的能源供應，採用鐳射焊接技術降低內部模組阻抗，並內建被動平衡保護電池使用，確保不會出現熱失控、過熱或爆炸情況。同時，運用碩成電子自行開發的鋰鐵電池管理系統BMS，能為客戶提供多元、客製數據，以隨時掌握電池模組的運行情況。此外，鋰鐵電池小巧的體積和輕量的結構，以低碳目標進行模組化設計，適用於各種有空間限制的應用場景，大大提升在製程、設計、安裝、維保的效率時程。

作為施耐德電機的Green Premium優質綠能產品，Galaxy VL系列不斷電系統是款可採用鋰鐵電池的300-500 kW、3相不斷電供應系統，配備通過保險商試驗所UL認證的Live Swap觸摸安全設計，不但效率更高且更加彈性、安全可靠，與採用鉛酸電池相比能夠延長一倍系統生命週期，是領先業界的智慧型升級產品，也是施耐德電機致力打造永續未來的承諾。