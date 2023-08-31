Lycander打造新時代輕便學習體驗

一人一平板 學習工具再加分！

還記得在疫情期間，教育部為了弭平數位落差同時加強數位教學的推動，特別透過了前瞻基礎建設計畫，推動「生生用平板」計畫，在短時間讓大量的學生熟悉了這樣的學習工具，運用在共同專案與作業上，獲得了相當不錯的成果！也因此，在新時代的數位學習領域上，能否讓學生們更加樂於應用平板等數位工具，強化學習成效，已經是所有家長與同學們不得不重視的議題。

而數位平板在經歷過這一波疫情的快速應用訓練下，幾乎已經是師生都相當熟稔的學習器材，再加上平板在使用電子書、以及各種教育應用APP的方便程度，與觸控面板所帶來的互動方式，遠遠的超過了傳統筆記型電腦所能帶來的學習體驗，學生們只要掌握正確的使用方式以及查找技能，是能夠快速擴大學習成果並且加速達成學習目標！但在種種優勢下的數位平板，仍有一些操作上的障礙，例如在輸入的部分，由於透過面板觸控輸入的方式會影響到尺寸不大的視覺空間，因此在需要作業的這一段，平板電腦反而相對弱勢，甚至不少同學家長們只得再掏錢採購電腦補足這一段的需求。

Lycander秉持服務廣大學生族群的初衷，以不到巧控鍵盤1/3的價格，降低了消費者在入手上的門檻。圖／Lycander 炫輝國際有限公司提供

為了解決這樣的困擾，Lycander透過日本對於設計的細膩與堅持，打造出全台最輕量的外接式藍牙鍵盤，透過摺疊軸承設計、準確的磁性對正結合系統、多樣化支架模型，甚至於材料細節的組合與掌握，完整的提供了所有平板電腦使用者所期待的鍵盤解決方案，更是針對平板電腦在輸入動作上不足的需求提供了最佳的解答！



Lycander在藍芽鍵盤上的設計細節，完全是針對大眾在運用平板上期待的需求來進行研發：

1.鍵盤設計輸入反饋體驗：提供舒適鍵盤設計，使得長時間打字更加輕鬆。

2.連接穩定性：穩定的藍芽連接，足以確保無線鍵盤和設備之間無線穩定度。

3.長續航力：提供高水準的電池，擁有超過48小時長時間的電池續航力。

4.輕巧且易於攜帶：透過專業研發團隊全包覆雷射工藝，有效降低鍵盤重量。

當然除了消費者所在意的這些議題之外，Lycander更是針對易於壞損的摺疊機構進行了深度的研發並取得軸承專利，希望在外出使用的情境下能應付不同的使用需求，在耐用度與結構穩定度上做足了準備，解決了藍芽鍵盤的使用障礙。這些設計上不僅僅協助到廣大學生族群運用平板電腦來寫作業、繳交功課等經常性的功能外，輕量化的設計更能讓同學們攜帶上課也不至於產生太大的負擔！

在新一代平板電腦運算能力不斷精進的情況下，在輕便攜帶的需求下，平板電腦較傳統筆記型電腦取得了更大的優勢，更加的輕巧、使用上的彈性、運用上的效能也足敷一般外出使用，在這樣的趨勢下，Lycander秉持服務廣大學生族群的初衷，除了在產品本身上的優勢外，更以不到巧控鍵盤1/3的價格，降低了消費者在入手上的門檻，在Apple授權德誼數位全省專賣店、蝦皮官方商城、生活甜甜圈等線上線下商城即可體驗到輕巧便攜的頂級藍芽鍵盤！