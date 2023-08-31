經濟部促車輛中心提供一站式驗證服務

滿足智慧座艙、多合一動力總成龐大商機

隨著AI世代重新定義未來，在車輛智慧化的過程中，提升車艙內體驗的智慧座艙，將成為台灣車電產業站上國際供應鏈位階的重要關鍵；車輛研究測試中心（ARTC車輛中心）在經濟部技術處科技專案的支持下，建置智慧座艙與多合一動力總成測試驗證能量，將引航產業數位轉型、加速開發期程，一站滿足產業需求，協助臺廠與國際接軌，順利搶佔上黃金契機。

車輛中心董事長王正健表示，車輛的智慧化發展正加速創造全新的車輛產業，AI快速演變的進程更是突顯臺灣車電產業的利基地位，如電動車的發展不僅有動力系統受到關注，更延伸至車內的生活空間所使用的智慧座艙，也就是大型且多用途的面板裡。未來，智慧座艙將提供眾多的軟硬體應用，包含人機互系統、車內乘客的姿態監控、車外各種感測設備，或是空中下載、車聯網等，都是臺灣產業的強項。

針對智慧車電、EV多合一組件，依據國際標準或車廠規範執行氣候與防護試驗，驗證產品在高低溫濕循環/冷熱衝擊/異物入侵下的功能性、可靠度、安全性。圖／車輛中心

而以專業測試驗證為基石的車輛中心，具備國際實驗室認可的檢測能量，且持續創新研發引領技術轉型，輔助業者在台灣就能取得合格證書得以外銷，舉凡業者開發智慧座艙相關新品之驗證測試需求，從環境測試、振動噪音、電磁相容、衝擊測試等，皆有相對應的檢測實驗室，協助產業即時卡位，跟上智駕浪潮。

完整國際實驗室群 完成上市前的全方位驗證

當車艙空間的需求不再只有影音娛樂，智慧座艙由8吋的小型面板，演變從駕駛座延伸至副駕空間的55吋一體式面板，內容搭載的軟體進化有ADAS輔助系統，諸如盲點偵測、車道偏移、自動跟車等，並設置導航、互動影音娛樂，當設計開發相關的電子產品時，是否能夠承受長時間的曝曬、或是零下低溫的寒冷環境、甚至是大量粉塵的侵襲等，車輛中心的高變率環境溫溼度模擬系統設備、及大型溫度衝擊環境模擬系統設備，可於20分鐘內，在零下50度C至150度C之間做升溫或降溫的環境衝擊測試，以助廠商檢視產品內部電路板的耐受品質，或進行高變率的結露模擬，評估產品組裝的氣密特性。

馬達模擬驗證平台可提供虛擬馬達，使得電動車的驅動系統及 零組件性能方便模擬運作，完成上市前的耐久及可靠度等測試。圖／車輛中心

大型溫度衝擊環境模擬測試並可搭配CAE模擬分析、失效預估，亦可採用電磁相容（EMC）試驗其電磁耐受及電磁干擾；另以激盪量測，解決智慧座艙共振與異音問題，確認系統組裝品質，選用電子後照鏡，可提前透過光學儀器，確認座艙影像與攝影機品質性能，而在安全性部分，頭部衝擊測試能模擬車輛緊急煞停，乘客是否會因頭部衝擊座艙儀表而造成危險的試驗。

再者，關於電動車的馬達相關測試，車輛中心也具備多合一動力驅控系統驗證能量，高功率的電源模擬平台，可產生虛擬馬達供給電動車的驅動系統與零組件開發使用，進行馬達操作性能模擬、以及曲線耐久模擬等彈性應用平台，容納達市售大型電動巴士規格，也能同步完成結構強度與耐候驗證，縮短開發時程與經費。

智慧座艙成為舒適乘車的演繹模式，不只面板尺寸較大，艙內艙外的監測智慧與人機互動模式也隨之增加。圖／車輛中心

有鑑於國際市場已有大型車電產品的驗證需求，如智慧座艙55吋大型面板、電動車輛驅動馬達等，在車輛中心完整的實驗室群中，皆可取得全方位的測試驗證，亦可銜接整車的驗證，一站式滿足產業需求，為產業裝上推向國際市場的進攻利器。[車輛中心廣告]