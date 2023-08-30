芙彤園投身減碳行動 完成溫室氣體盤查查證

TUV提供確證報告，落業企業永續發展，實現共好循環

芙彤園（Blueseeds）積極投身減碳行動，經過盤查努力，近日TUV SUD Asia Ltd.針對2022年度芙彤園的溫室氣體排放進行了全面審查，並提供確證報告。這份報告是芙彤園減碳進程的有力印證，也是邁向永續未來的關鍵一步。

經過審查，芙彤園在範疇一和範疇二排放獲得了合理保證等級，而範疇三（類別三、四、五）則獲得了有限保證等級。這份報告驗證了芙彤園在溫室氣體管理方面的成就，也凸顯了他們對永續發展的承諾。

TUV SUD Asia Ltd.針對2022年度芙彤園的溫室氣體排放進行了全面審查，並獲得確證報告。圖／芙彤園提供

芙彤園執行長詹茹惠指出，報告中確認的排放熱點，將成為我們持續改進的方向，以應對氣候變遷。我們深信，每一個細微的改變都是邁向淨零目標的寶貴一步。身為永續的堅定信仰者，芙彤園提出了雄心勃勃的目標，計劃在2025年實現總部的淨零排放，並在2040年前達到所有據點的淨零排放目標。芙彤園認為，這個目標不僅是對自身的承諾，更是對地球的愛護，也相信，這樣的努力將啟發更多企業參與永續發展，攜手實現共好循環。

芙彤園以與環境共融為宗旨，產品遵循自然農法，種植香草，透過光合作用將二氧化碳儲存在土壤中，提升土壤有機質。同時，我們正逐步引入再生材料，減少塑膠瓶器的碳足跡，實現環保循環。再生塑料的碳排放比例比原生塑料少63％，這將進一步減少我們的環境影響。

與此同時，芙彤園致力擴大影響力，通過與志同道合的小農合作，透過改善農業方法，增加土壤有機質，以增強二氧化碳的儲存能力，實現真正的減碳效果。建立 ESGselect 共好平台界接客戶與小農，透過綠色採購責任消費將資源投入，讓小農發揮減碳價值，共創共享所產生的永續價值目標，讓Blueseeds的愛用者體驗到ESG責任消費的效益。