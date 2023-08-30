HPE主力戰將 高效滿足中小企業資料存取需求

群環速課答講師Beco為您介紹最適合台灣中小企業多元整合的HPE MSA Gen6 Storage、高數據密集加速運算的HPE ProLiant DL385、搭載於Greenlake儲存區塊上的HPE Alletra MP，及HPE 攜手 Nutanix推出的HPE ProLiant DX系列，滿足HPE數位客戶體驗，高效滿足企業不同的資料存取需求，開啟IT即時操作之旅。

HPE Alletra MP 為業界首款100％可用非聚合式水平擴充儲存設備，全新機型可建置於GreenLake Data Services Cloud Console 儲存雲管理平台。採用2U雙控制器機箱，以應用程式為中心的 AI 儲存導向，讓用戶擁有直覺化的雲端操作體驗，直觀且簡易操作容易上手。非聚合式儲存設計，使得儲存與運算不再相互干擾，高性能與大容量的獨立擴充條件100％資料可用性的安心保證。

HPE MSA Gen6 Storage為中小企業儲存陣列王者，透過自動分層引擎，自動判斷資料使用頻率，將資料分別儲存於存取速度較快的SSD或SAS硬碟中或速度較慢但容量較大的Midline SAS硬碟中，讓日常工作更有效率。獨家特色「MSA-DP+ 模式」，預留相當於2個磁碟容量做為緩衝保護空間，並分散備份資料打散於所有磁碟之中，降低傳統 RAID常因備援磁碟導致系統遇重建瓶頸的風險。

HPE ProLiant DL385 Gen11採用2U機箱、雙路配置，並搭載第四代AMD EPYC 9004系列處理器，增加核心數量、更換為PCIe 5.0 I/O介面，並支援新一代DDR5記憶體。使得運算速度與資料傳輸品質大幅提升99％，處理效能幾乎翻倍；在能源方面，可大幅節省43％電力，為運算最佳化的伺服器選擇。

HPE Alletra MP 為業界首款100％可用非聚合式水平擴充儲存設備，與高數據密集加速運算的HPE ProLiant DL385。圖／群環科技提供

因為資料儲存過於分散，隨著資料量急遽增加，使IT人員每天需花費大量時間管理資料庫各項更新與維護，增加企業數位轉型困難度且降低轉型後達成理想成效成功率。

HPE攜手Nutanix合作推出HPE ProLiant DX系列，只需要幾個小時，即可建構專屬的混合雲空間，且保有HPE優異的資料安全保證，能預防、檢測安全威脅，防止在數據轉移、備份過程中遺失或導致業務中斷的風險。透過統一的平台操作，無縫管理各項IT資源，降低企業總體成本支出，實現混合空間的「資料庫即服務」。

HPE擁有儲存設備上的硬實力，同樣十分注重客戶後續使用體驗，HPE 數位客戶體驗，整合HPE Support Center與HPE Infosight，只需透過瀏覽器即可操作，提供業界最完整且最快的保固維運支援，結合InfoSight的AI智慧管理，協助IT人員更方便的監控及盤點企業設備，透過機器學習精準分析、預測，在問題發生前提早修正，自動解決86％的問題，大規模、系統化的統一管理及動態調整，大幅提升用戶工作效率。

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