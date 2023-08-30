HPE主力戰將 高效滿足中小企業資料存取需求

群環速課答講師Beco介紹最適合台灣中小企業多元整合的HPE MSA Gen6 Storage、高數據密集加速運算的HPE ProLiant DL385。圖／群環科技提供

群環速課答講師Beco為您介紹最適合台灣中小企業多元整合的HPE MSA Gen6 Storage、高數據密集加速運算的HPE ProLiant DL385、搭載於Greenlake儲存區塊上的HPE Alletra MP，及HPE 攜手 Nutanix推出的HPE ProLiant DX系列，滿足HPE數位客戶體驗，高效滿足企業不同的資料存取需求，開啟IT即時操作之旅。

HPE Alletra MP 為業界首款100％可用非聚合式水平擴充儲存設備，全新機型可建置於GreenLake Data Services Cloud Console 儲存雲管理平台。採用2U雙控制器機箱，以應用程式為中心的 AI 儲存導向，讓用戶擁有直覺化的雲端操作體驗，直觀且簡易操作容易上手。非聚合式儲存設計，使得儲存與運算不再相互干擾，高性能與大容量的獨立擴充條件100％資料可用性的安心保證。

HPE MSA Gen6 Storage為中小企業儲存陣列王者，透過自動分層引擎，自動判斷資料使用頻率，將資料分別儲存於存取速度較快的SSD或SAS硬碟中或速度較慢但容量較大的Midline SAS硬碟中，讓日常工作更有效率。獨家特色「MSA-DP+ 模式」，預留相當於2個磁碟容量做為緩衝保護空間，並分散備份資料打散於所有磁碟之中，降低傳統 RAID常因備援磁碟導致系統遇重建瓶頸的風險。

HPE ProLiant DL385 Gen11採用2U機箱、雙路配置，並搭載第四代AMD EPYC 9004系列處理器，增加核心數量、更換為PCIe 5.0 I/O介面，並支援新一代DDR5記憶體。使得運算速度與資料傳輸品質大幅提升99％，處理效能幾乎翻倍；在能源方面，可大幅節省43％電力，為運算最佳化的伺服器選擇。

HPE Alletra MP 為業界首款100％可用非聚合式水平擴充儲存設備，與高數據密集加速運算的HPE ProLiant DL385。圖／群環科技提供

因為資料儲存過於分散，隨著資料量急遽增加，使IT人員每天需花費大量時間管理資料庫各項更新與維護，增加企業數位轉型困難度且降低轉型後達成理想成效成功率。

HPE攜手Nutanix合作推出HPE ProLiant DX系列，只需要幾個小時，即可建構專屬的混合雲空間，且保有HPE優異的資料安全保證，能預防、檢測安全威脅，防止在數據轉移、備份過程中遺失或導致業務中斷的風險。透過統一的平台操作，無縫管理各項IT資源，降低企業總體成本支出，實現混合空間的「資料庫即服務」。

HPE擁有儲存設備上的硬實力，同樣十分注重客戶後續使用體驗，HPE 數位客戶體驗，整合HPE Support Center與HPE Infosight，只需透過瀏覽器即可操作，提供業界最完整且最快的保固維運支援，結合InfoSight的AI智慧管理，協助IT人員更方便的監控及盤點企業設備，透過機器學習精準分析、預測，在問題發生前提早修正，自動解決86％的問題，大規模、系統化的統一管理及動態調整，大幅提升用戶工作效率。
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文 陳又嘉

工商時報