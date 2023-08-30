MGL邁世集團旗下邁世國際瑞星新廠隆重開幕

佈局全球 展現電力量測儀器全球品牌實力

全球電子量測儀器品牌經營商MGL邁世集團全資附屬子公司APPA邁世國際瑞星，於8月10日在新北市五股區隆重開幕。開幕儀式由集團董事長葉富穎、執行董事陳彥蓁及主要股東共同剪綵，並歡慶此刻的重要里程碑。

APPA瑞星科技原成立於1989年，起初在新店區經營，專注於高端電力量測儀錶產品的製造。2020年，MGL邁世集團成功全資收購APPA瑞星科技，更名為邁世國際瑞星，帶領其邁向國際之意。整併後，公司決定將所有生產與倉儲集中遷至五股新廠，新廠共計五層，總面積2500坪，並將產線、倉儲及物流等部門一同整合，同時注重辦公空間的設計，創造更有效率且舒適的工作環境。

董事長葉富穎在開幕典禮中表示：「面對全球市場瞬息萬變的環境，我們投入了近新台幣八千萬元，不僅設立了最大250噸雙色塑膠射出成型機及全自動化高速SMT製程，更將多年來的量測儀器製造經驗引進台灣，實現從機殼射出、電路板表面貼裝、DIP、組裝測試到包裝檢驗的垂直整合。為台灣極少數高度整合之手持式電子測量儀器製造廠商。從第三季起，我們將積極招募更多優秀的人才，加速擴充產能，提升營收表現，提高我們集團年底的IPO計畫。」 邁世集團是台灣電力量測儀器市場中極少數整合產品設計、垂直整合製造生產並經營自有品牌的企業。未來，公司將籌備導入自動化生產，邁向工業4.0的智慧新廠，同時充分利用全球佈局的優勢，彰顯讓世界看到台灣，台灣製造的價值，並堅定追求成為電力量測儀器全球領導品牌的決心。