資安威脅升溫！HITCON、Yourator資安論壇共尋人才解方

由工研院、台灣駭客協會（HIT）共同主辦，Yourator 數位人才媒合平台與 HIT 共同執行的資安人才交流《2023 HITCON x Yourator 資安職涯論壇》，上週六 (8/26) 於臺灣科技新創基地舉辦，由 DEVCORE、自由系統、XREX、勤業眾信、奧義智慧等企業帶來趨勢分享與人才交流活動，吸引近百名資安人才到場，共同探究「資安即國安」時代的人才解方。

延續去年 HITCON 臺灣駭客年會與 Yourator 首創「資安人才職涯博覽會」的成功，今年活動改以企業論壇的形式登場，由數位發展部數位產業署所指導，DEVCORE、自由系統、XREX、勤業眾信四間企業分別就不同服務與技術面向提供趨勢關鍵、剖析當下資安人才所需技能與發展方向，提供有志加入資安領域的求職者一個迅速了解產業現況的平台。

自由系統與 XREX 分別以 API 串接與虛擬貨幣交易為主軸，探索新時代資安解方。圖／Yourator提供

隨著疫情後的數位轉型浪潮，眾多技術服務崛起，如部分企業開始大量使用 API 串接外部服務，區塊鏈也成為時下熱點，相關應用如雨後春筍般冒出。然而，新技術對應的資安措施卻尚未完備，自由系統與 XREX 分別以 API 串接與虛擬貨幣交易場景為主軸，利用簡單易懂的講解，讓民眾了解其中潛藏的資安漏洞，身為工程師又該如何制定策略防範駭客入侵。

活動除趨勢分享，也提供企業交流環節讓求職者現場提問。圖／Yourator提供

除趨勢分享外，活動也提供企業交流時段，開放資安技術人才、及對資安產業有興趣的求職者詢問人才需求、模擬面試等服務。勤業眾信風險諮詢部門協理白哲豪說明，勤業眾信最廣為人知的是在各種領域給予建議的顧問角色，但在資安領域，除了需要技術顧問給予專業建議外，也持續招募法律人才來確保建議方向在實行時，不會有觸法疑慮。

DEVCORE 共同創辦人暨資深副總徐念恩也強調，若想增加專業競爭力，台灣目前已有許多線上線下資源可供運用，如各類培訓計畫、資安社群、線上技術教學平台、參加 CTF 競賽等。「只要有心想學資安，任何時候都不會太晚，但前提是找出一個會讓你即使不眠不休、廢寢忘食都想要挑戰的資安領域，才能保有學習的熱情。」

Yourator 表示，期待透過此類垂直型人才論壇，降低現有求職市場的資訊不對等，加強人才市場流動，鼓勵求職跨領域發展長才，同時協助資安等國家戰略級產業補足人才缺口，期待持續與台灣駭客協會攜手合作，讓更多資安領域有興趣、考慮轉職的求職者找到職涯方向。